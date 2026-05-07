Danas o prijedlogu i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

Vlada Republike Srpske trebalo bi danas u Banjaluci da razmatra po hitnom postupku Prijedlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Ministri bi po hitnom postupku trebalo da razmatraju i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske.

Predloženo je razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske, te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske.

Trebalo bi da bude razmatran i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske.

Sjednica, nakon koje će biti objavljeno saopštenje, zakazana je u 12.00 časova.