Komemoracija Bobanu Kusturiću

U Banjaluci je počela komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Bobana Kusturića.

Komemoraciji u Kulturnom centru Banski dvor, osim članova porodice Kusturić, prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stavandić, predsjednik Vlade Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD-a Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, direktor Policije Siniša Kostrešević, ministri u Vlade Republike Srpske, predstavnici javnog i političkog života.

Prije početka komemoracije najviši zvaničnici Republike Srpske upisali su se u knjigu žalosti.

Boban Kusturić biće sahranjen danas u 14.00 časova na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci.

Kusturić /52/ je utorak, 5. maja, pronađen mrtav u vikendici u banjalučkom naselju Česma, a policijskim uviđajem utvrđeno je da nema elemenata krivičnog d‌jela u njegovom stradanju.

Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske.

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon njegove reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavljao je poslove načelnika Uprave.

Odlikovan je ordenom Miloša Obilića koji mu je dodijelio predsjednik Republike Srpske.