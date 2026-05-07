Logo
Large banner

Komemoracija Bobanu Kusturiću

Autor:

ATV
07.05.2026 10:06

Komentari:

1
Комеморација Бобана Кустурића
Foto: ATV

U Banjaluci je počela komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Bobana Kusturića.

Komemoraciji u Kulturnom centru Banski dvor, osim članova porodice Kusturić, prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stavandić, predsjednik Vlade Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD-a Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, direktor Policije Siniša Kostrešević, ministri u Vlade Republike Srpske, predstavnici javnog i političkog života.

Комеморација Бобана Кустурића-Додик
Komemoracija Bobana Kusturića-Dodik

Prije početka komemoracije najviši zvaničnici Republike Srpske upisali su se u knjigu žalosti.

Комеморација Бобана Кустурића-Цвијановић
Komemoracija Bobana Kusturića-Cvijanović

Boban Kusturić biće sahranjen danas u 14.00 časova na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci.

Комеморација Бобана Кустурића-Каран
Komemoracija Bobana Kusturića-Karan

Kusturić /52/ je utorak, 5. maja, pronađen mrtav u vikendici u banjalučkom naselju Česma, a policijskim uviđajem utvrđeno je da nema elemenata krivičnog d‌jela u njegovom stradanju.

Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske.

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon njegove reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavljao je poslove načelnika Uprave.

Odlikovan je ordenom Miloša Obilića koji mu je dodijelio predsjednik Republike Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komemoracija Bobanu Kusturiću

Kulturni centar Banski dvor

Boban Kusturić pronađen mrtav

Banjaluka

MUP Republike Srpske

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

директор Пореске управе Републике Српске и предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука

Republika Srpska

Maričić za ATV o inicijativi SNSD-a: Niže notarske naknade za mlade bračne parove

58 min

1
Синиша Каран, предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Karan: Boban Kusturić ostaće upamćen kao vrhunski profesionalac i humanista

1 h

1
Радић за АТВ: Подржавамо умањење нотарских трошкова за куповину прве некретнине

Republika Srpska

Radić za ATV: Podržavamo umanjenje notarskih troškova za kupovinu prve nekretnine

1 h

1
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Podržana inicijativa SNSD-a: Smanjenje notarskih usluga za mlade bračne parove pri kupovini prve nekretnine

1 h

0

  • Najnovije

10

36

"Kruzer smrti" plovi ka Tenerifima

10

23

Ovaj četvrtak jednom znaku donosi pravi mir

10

17

Emotivni oproštaj BHDCA od Kusturića: Njegovo ime je sinonim za hrabrost

10

17

Luis Enrgike je genije: Znate li zašto je naredio svom golmanu da ispucava loptu u aut na lijevoj strani?

10

06

Komemoracija Bobanu Kusturiću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner