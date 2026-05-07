Minić: Kusturić bio veliki čovjek, simbol hrabrosti i ljudskosti

07.05.2026 11:03

Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da je pokojni načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić prije svega bio veliki čovjek, simbol ljudskosti, požrtvovanosti i hrabrosti.

"Letio je tamo gd‌je drugi nisu smjeli, nije se libio da učestvuje u spasavanju ljudi iz snježnih smetova, poplava i požara, uvijek tamo gd‌je je pomoć bila najpotrebnija", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

On je naveo da će Kusturića posebno pamtiti po bezbrojnim medicinskim transportima teško oboljelih pacijenata i trudnica, zahvaljujući kojima su spaseni mnogi životi i mnoge porodice dobile novu šansu.

"Bobanova d‌jela ostaju trajno svjedočanstvo časti, humanosti i nesebične službe narodu. Vječna slava i hvala!", poručio je Minić.

U Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci održana je komemoracija tragično preminulom načelniku Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobanu Kusturiću.

Komemoraciji su, osim članova porodice Kusturić, prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stavandić, predsjednik Vlade Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD-a Milorad Dodik, direktor Policije Siniša Kostrešević, ministri u Vlade Republike Srpske, predstavnici javnog i političkog života.

Prije početka komemoracije najviši zvaničnici Republike Srpske upisali su se u knjigu žalosti.

Boban Kusturić biće sahranjen danas u 14.00 časova na Gradskom groblju Vrbanja u Banjaluci.

