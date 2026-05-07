Emina Jahović o teškom djetinjstvu: Paradajz je bio luksuz, gledala sam komšije kako ga jedu

Iako danas uživa u uspjehu i finansijskoj stabilnosti, pop zvijezda Emina Jahović ne zaboravlja svoje korijene i teške trenutke iz djetinjstva.

Od vremena kada joj je paradajz predstavljao luksuz, do hrabre odluke da završi brak bez strasti, pjevačica otvoreno govori o životnim lekcijama koje su je oblikovale i naučile da cijeni ono što danas ima.

Emina se prisjeća da su ljudi u Srbiji tada teško živjeli, a njeni roditelji, iako ljekari, nisu bili bogati niti su imali nasljedstvo.

Odrastanje tokom ratova i previranja ostavilo je traga na nju, posebno kada je riječ o osnovnim životnim namirnicama, s obzirom na to da je njena majka morala da čuva zamrznuto mlijeko i jogurt za „crna vremena“.

Scena "Njoj i bebi potrebna je snaga i mir" Poznata pjevačica o svemu kroz šta prolazi

“Sećam se, kada su manje-više svi ljudi u Srbiji živeli teško, da nam je, recimo i paradajz bio luksuz. Gledala bih tako, kao dete, u nekim situacijama komšije kako ga jedu”, izjavila je pjevačica, dodajući da su joj slatkiši poput kinder-jaja i gumenih bombona bili potpuno nedostižni.

(grand)