Marija Šerifović kupuje nekretninu na ovom egzotičnom ostrvu

Ovo ostrvo već godinama joj je omiljena destinacija, i mjesto na koje se rado vraća kako bi pronašla mir i napunila baterije, a nedavno je tamo povela ekipu najbližih prijatelja i članove porodice, mamu Vericu i sina Maria.

Kako pišu portali, pjevačica je navodno ozbiljno razmatrala kupovinu kuće, a jedna opcija posebno joj je zapala za oko i izdvojila se od ostalih.

"Marija je riješila da sebi kupi kuću na Baliju. Tamo nekretnine nisu skupe, kao što mnogo misle. Kako ovo ostrvo ona posjećuje nekoliko puta godišnje, jer je tamo našla svoj unutrašnji mir, shvatila je da je najisplativije da kupi nekretninu. Više neće davati velike količine novca na smještaj, a imaće uvijek gd‌je da ode i da se potpuno opusti. Njena bliska prijateljica Jovana Pajić, kao i majka Verica Šerifović, su je potpuno podržale u toj ideji", priča izvor Granda blizak pjevačici i dodaje:

"Mariji se posebno svid‌jela jedna kuća u izgradnji. Cijo taj kompleks se još gradi, a useljenje je planirano za avgust ove godine", dodaje izvor.

Kako se dalje navodi, u pitanju je kuća od 111 kvadrata stambenog prostora, dok je zemljište rasprostranjeno na dva ara placa, a sve je okruženo šumom od stabala manga, koji pravi gotovo filmsku atmosferu, prenosi Alo

"Na pet minuta od kuće je i plaža, a u okviru tog kompleksa nalaze se i tri otvorena bazena, restorani, barovi, sala za fitnes, spa centar… Na raspolaganju će im biti i prodavnice, pa čak i heliodrom. Jedan dio je posvećen i d‌jeci, a dečja zona je nešto neviđeno. Kad je to vid‌jela, znala je da je ovo kao stvoreno za njenog sina Maria", zaključuje izvor.