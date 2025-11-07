Logo

Prekinut koncert Emine Jahović na kom je gostovala trudna Milica

07.11.2025

23:39

Emina Jahović u petak, 07. novembra, održala je spektakularni koncert u Sava Centru koji je bio popunjen do posljednjeg mjesta.

Pred publikom se pojavila sva u bijelom, noseći na sebi egzotičan kombinezon sa štrasom i bijelu bundu koju je ubrzo skinula.

Snažne emocije ispunile su salu gdje je publika uživala u njenim pjesmama i repertoaru koji je odabrala za ovo veče.

Nije krila uzbuđenje kada se pojavila na bini pred mnogobrojnom publikom, ali je odmah započela koncert raspoložena dok su se čule ovacije i oduševljenje.

U jednom momentu je zaustavila muziku kako bi se obratila publici.

"Dobro veče, moj prelepi Beograde. Dobro veče svima koji su došli da me podrže i da budu sa mnom. Puna sam emocija koje su pomešane. Ne znam ni šta bih rekla, užasno sam, pod tremom...", rekla je Emina, te se vratila pjesmi.

Inače, gost na koncertu bila je popularna pjevačica Milica Todorović koja je u drugom stanju.

Milica Todorović

Emina Jahović

koncert

