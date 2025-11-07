Logo

Suzana Jovanović se oglasila nakon vijesti da postaje baka

Informer

Pjevačica Suzana Jovanović se oglasila nakon vijesti da će uskoro postati baka.

Kako je Informer ekskluzivno saznao Danijel Popović, Suzanin sin iz prvog braka, čeka djete sa suprugom Tijanom.

Pozvali smo pjevačicu kako bi joj čestitali na lijepim vijestima i na ostvarenju njene najveće želje.

Ne dajem nikakve izjave, razumite molim vas, ali hvala vam na čestitkama - rekla je kratko Suzana Jovanović za Informer.

Saša Popović, koji je bitku sa teškom bolešću izgubio u martu ove godine, nije doživio da se ispuni i njegova jedina, neostvarena, želja a to je da dobije unuče.

брисел европска унија brisel evropska unija

Svijet

Brisel uveo vize Rusima, Zaharova: Šta će im turisti kada imaju migrante i Ukrajince

Suzana i Saša su u braku dobili ćerku Aleksandru, ali je poznato da Saša nikad nije pravio razliku između nje i Suzaninog sina Danijela. Međutim, pjevačicin sin iz prvog braka, kao djete je kod mame dolazio samo u goste, a živio je sa bakom i dekom.

Suzanini roditelji mama Brana i tata Dule odgajili su Danijela koji je živio sa njima u Ralji gdje je pohađao i osnovnu školu, a kod mame i Saleta je dolazio u posetu. Pjevačica je jednom prilikom priznala da je sina doživljavala kao mlađeg brata i da su njeni roditelji brinuli i pazili na oboje.

Saša Popović

baka

djed

Suzana Jovanović

