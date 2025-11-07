Brisel uveo vize Rusima, Zaharova: Šta će im turisti kada imaju migrante i Ukrajince

Evropska komisije saopštila je da uvodi potpunu zabranu na izdavanje novih multi šengenskih viza za građane Rusije i da odluka stupa na snagu odmah.

"Od ovog momenta građani Rusije više ne mogu da dobijaju multi vize. To znači da će ruski državljani morati da podnose zahtjev za vizu svaki put kada planiraju da putuju u EU", navodi se u saopštenju Komisije.

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je ovim povodom "šta će Evropi platežno sposobni turisti kad imaju migrante i Ukrajince koji izbjegavaju vojnu obavezu."

Zemlje EU mogu, po sopstvenom nahođenju, skratiti rok važenja viza za više ulazaka koje su već izdate Rusima, navodi se u dokumentu. Jednokratne vize će se izdavati kao i do sada, dok višekratne vize mogu biti izdate pojedincima na rok do pet godina u izolovanim slučajevima. Multi vize će se izdavati rodbini rezidenata država EU, kao i vozačima teretnih vozila i pomorcima.