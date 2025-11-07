Poznati reper udario po Mamdaniju: "Njujork je mrtav, nek počiva u miru"

Reper 50 Cent izazvao je buru na društvenim mrežama nakon što je reagovao na pobjedu Zohrana Mamdanija na izborima za gradonačelnika Njujorka.

Mamdani je postao prvi musliman i Južnoazijac na čelu "Velike Jabuke", a njegove najave poreskih reformi očigledno nisu prijale poznatom muzičaru.

Kontroverze zbog poreskih najava

Sve je počelo nakon što je Mamdani najavio planove za povećanje stope poreza na dobit preduzeća na 11,5 odsto i uvođenje paušalnog poreza od dva odsto za Njujorčane sa godišnjom platom većom od milion dolara.

Reakcija repera: "Počivaj u miru, NYC"

Jedan od onih koje je ova politika očigledno razljutila je 50 Cent. Na svom Instagram profilu objavio je sliku nadgrobnog spomenika, generisanu vještačkom inteligencijom, kojom je, čini se, poručio da je grad "mrtav". Na spomeniku je pisalo:

"Počivao u miru, NYC. Osnovan 1624. Umro 2025."

Burne reakcije korisnika

Objava je prikupila 427.000 lajkova za samo jedan dan, ali su korisnici društvenih mreža brzo izrazili svoje mišljenje o reperovoj objavi, a neki su stali na stranu novog gradonačelnika.

Prepucavanja su počela ranije

Ovo nije prvi put da se 50 Cent osvrnuo na Mamdanija. Još u junu sugerisao je da bi platio političaru da napusti Njujork:

"Odakle je došao? Čiji je ovo prijatelj? Ne sviđa mi se ovaj plan. Ne. Daću mu 258.750 dolara i jednosmjernu kartu prve klase daleko od NY. Reći ću i Trampu šta je rekao!", izjavio je tada reper.

Mamdani mu je odgovorio tokom gostovanja u emisiji The Beat with Ari Melber na MSNBC:

"On je kritičar! Nisam ni znao kolika će mi biti plata dok nisam otvorio Instagram i video objavu koja je glasila: '50 Cent nudi Mamdaniju x-iznos novca.'"

"Pomislio sam: 'To je vrlo specifičan iznos novca. O, Bože!'", dodao je.

Zatim je iznenadio gledaoce šalom na račun repera, priznavši: "Iako se ne slažemo oko poreske politike, svaki put kad dobijem pretnju smrću, i dalje slušam Many Men(pjesma 50 Cent)."