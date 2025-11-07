Uznemirujuće: Objavljeni strašni snimci nemilosrdnog ubijanja

Na društvenim mrežama osvanuli su užasavajući snimci masakra u Sudanu, na kojima se vide borci Snaga za brzu podršku kako se smiju dok prolaze pored beživotnih tijela.

"Pogledajte ovo. Pogledajte ovaj genocid", uzvikuje jedan od njih, smiješeći se u kameru dok je okreće prema sebi i saborcima sa istaknutim oznakama RSF, dok se voze u kamionetu i prolaze pokraj devet beživotnih tela.

Kako piše Bi-Bi-Si, a prenosi Indeks, oni tim riječima slave masakr u sudanskom gradu el-Fašeru, u kojem je, prema strahovima humanitarnih radnika, prošlog mjeseca ubijeno više od 2.000 ljudi.

Međunarodni krivični sud (MKS) u ponedjeljak je objavio da istražuje da li su paravojne snage počinile ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Bellingcat has geolocated footage of a mass killing outside the captured Sudanese city of El Fasher. In the video, circulated widely online, RSF commander Abu Lulu can be seen firing his weapon at what appears to be ten unarmed men sitting on the ground. Image: @vantortech pic.twitter.com/81QqPBjiOl — Bellingcat (@bellingcat) October 31, 2025

El-Fašer je bio ključna meta paravojnih snaga RSF-a i posljednje uporište sudanske vojske u Darfuru.

RSF i vojska vode razoran rat otkako se njihova vladajuća koalicija raspala 2023. godine.

Procjenjuje se da je u borbama tokom posljednje dvije godine ubijeno više od 150.000 ljudi, a obje strane optužene su za niz ratnih zločina, od kojih su mnoge snage RSF-a ponovile nakon pada el-Fašera.

Grad odsječen od svijeta

Nakon što su grad držao pod opsadom gotovo dvije godine, pripadnici RSF-a su od avgusta krenuli u konsolidaciju položaja i blokadu preostalog civilnog stanovništva.

Satelitski snimci pokazuju kako su trupe počele da grade masivni pješčani nasip oko el-Fašera, zatvarajući pristupne rute i blokirajući humanitarnu pomoć.

Do početka oktobra, grad je bio potpuno okružen. Kako se opsada pojačavala, 78 ljudi ubijeno je u napadu RSF-a na džamiju 19. septembra, dok su izvori iz UN-a naveli da su još 53 osobe stradale u napadima dronovima i artiljerijom na kamp za raseljene osobe u oktobru.

Violence in El Fasher, Sudan, has forced thousands to flee.



Many have found refuge in Tawila and are now living in makeshift shelters.



Support displaced families. Donate today: https://t.co/l9TV4YoalD pic.twitter.com/Ng8JCLGA5R — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) November 6, 2025

Snimci koje je analizirao Bi-Bi-Si Verify takođe sugerišu da je RSF nastojao da nametne blokadu hrane. Jedan video iz oktobra prikazuje muškarca vezanih ruku i nogu kako naglavačke visi s drveta, dok ga snimatelj optužuje da je pokušao da prokrijumčari zalihe u grad.

"Kunem se Bogom da ćeš platiti za ovo, psu", vikao je snimatelj, tražeći da zarobljenik moli za život.

Jezivi snimci pogubljenja nenaoružanih civila

Do zore 26. oktobra, RSF je zauzeo posljednje vojne položaje i glavnu bazu u gradu. Vojnici su snimljeni kako se smiju dok obilaze napušteno sjedište.

Sudan's RSF launch drone strikes on Omdurman and Atbara, hours after agreeing to a mediator-proposed humanitarian truce, local media report https://t.co/3OGMmKEhks — TRT World (@trtworld) November 7, 2025

Kasnije tog dana, bazu je pregledao i komandant RSF-a Abdul Rahim Dagalo, brat vođe RSF-a Mohamada Hemedtija Dagala.

RSF, proizašao iz milicije Janjavida koja je ubila stotine hiljada ljudi u Darfuru između 2003. i 2005. godine, dugo je optuživan za zločine protiv nearapskih grupa.

Nakon vojnog kolapsa, na internetu su počeli da se pojavljuju snimci užasnih zločina.

Jedan od najpotresnijih videa prikazuje masakr u zgradi univerziteta, gdje je na desetine tijela ležalo razbacano po podu. Među njima je sjedio stariji muškarac u bijeloj tunici. Dok mu je prilazio borac s puškom, muškarac se okrenuo, a napadač je ispalio jedan hitac. Muškarac se srušio, a borci RSF su odmah primjetili da se nečija noga u hrpi tijela trza. "Zašto je ovaj još živ?", povikao je jedan. "Ubijte ga."

Satelitski snimci od 26. oktobra, prema izvještaju Yale Humanitarian Research Laba, potvrdili su da su se pogubljenja odvijala i na ulicama.

Analitičari Yale Humanitarian Research Laba su uočili "grupe" koje odgovaraju veličini ljudskih tijela i "promjeni boje" tla, što bi mogli biti tragovi krvi. Jedan očevidac rekao je za Bi-Bi-Si da je svjedočio "masakru mnogih rođaka – koji su bili okupljeni na jednom mjestu i svi su ubijeni".

Drugi je rekao da je vidio kako su borci RSF-a "upucali ženu u prsa", a zatim njeno tijelo bacili u stranu nakon što su joj uzeli sve stvari.

Brutalnost komandanata Abu Lulua

Dok su snage RSF-a harale gradom, grupa boraca na periferiji sprovodila je brutalna pogubljenja zarobljenika.

Na lokaciji oko osam kilometara od el-Fašera, provjereni video-zapisi prikazuju desetine tijela u civilnoj odjeći, među kojima se čine i ženska, bačenih u rov uz pješčani nasip.

Ključna figura u nasilju identifikovana je kao komandant RSF-a poznat kao Abu Lulu.

Prikazan je kako pogubljuje nenaoružane zarobljenike na dva videa, a očevidac je za Bi-Bi-Si izjavio da je "dao naredbu svojim ljudima da ubiju nekoliko nevinih ljudi, uključujući djecu".

U jednom isječku, dok se Abu Lulu pripremao da ubije povrijeđenog muškarca, zarobljenik ga je molio: "Poznajem te. Zvao sam te prije nekoliko dana."

Abu Lulu je odbacio molbe, izjavivši: "Nikada neću imati milosti. Naš je posao samo ubijanje."

Zatim je ispalio rafal u nenaoružanog čovjeka.

Drugi video prikazuje Lulua kako ubija grupu od devet zarobljenika. Tijela su ostavljena na mestu gde su pala.

Pokušaj kontrole štete i zataškavanja

Nekoliko dana nakon masakra, vođa RSF-a, general Mohamed Hamdan Dagalo, priznao je da su njegove trupe počinile neka "kršenja pravila" i najavio je istragu.

Visoki zvaničnik UN-a prošle sedmice je rekao da je RSF obavijestio UN da su uhapsili neke osumnjičene.

Među njima je bio i Abu Lulu, uhapšen nakon što je Bi-Bi-Si objavio izvještaj o njegovim zločinima.

Na službenom Telegram kanalu RSF-a objavljeni su potom pažljivo režirani snimci koji prikazuju njegovo privođenje.

Istovremeno, brojni analitičari optužili su RSF za "čišćenje dokaza o svojim navodnim masovnim zločinima".

U izvještaju od 4. novembra navodi se da satelitski snimci pokazuju uklanjanje tijela sjeverno od nasipa te identifikovane grobnice u blizini dječje bolnice u el-Fašeru.

Bi-Bi-Si je izmjerio bijele objekte u dvorištu bolnice, čija je dužina (1,6 do 2 metra) u skladu s tijelima umotanim u pogrebne pokrove.

U međuvremenu, RSF i povezani računi na društvenim mrežama pokrenuli su kampanju kako bi preoblikovali narativ, objavljujući snimke boraca kako dijele pomoć civilima ili humano postupaju sa zarobljenicima.

Uprkos tome, njihovi postupci u el-Fašeru izazvali su globalno zgražavanje.