Žena u šumi pronašla kutiju sa 300.000 evra: Postupila pošteno, pa završila na sudu

07.11.2025

11:03

Жена у шуми пронашла кутију са 300.000 евра: Поступила поштено, па завршила на суду
Foto: Pixabay

U austrijskom mjestu St. Radegund, nedaleko od Graca, žena je u avgustu 2024. godine pronašla crnu metalnu kutiju u šumi.

Unutra je bilo jedanaest štednih knjižica ukupne vrijednosti 363.844,79 evra. Umjesto da ih zadrži, žena je odmah odnijela kutiju u kancelariju za izgubljene predmete u Gracu, očekujući da će dobiti nagradu propisanu zakonom – pet odsto vrijednosti pronađenog, što bi bilo 18.192 evra.

Međutim, situacija se ubrzo zakomplikovala. Vlasnik knjižica se predomislio i odbio da isplati nagradu. Tokom sudskog postupka otkriveno je da su knjižice zapravo ukradene 2020. godine i da su već povučene iz banke, pa više nisu imale novčanu vrijednost. Sud je stao na stranu vlasnika, a poštena nalaznica je sada morala da plati 2.638 evra sudskih i advokatskih troškova.

Ova situacija nije izolovan slučaj. U Austriji i Njemačkoj zabilježeni su i drugi primjeri u kojima su pošteni nalaznici završili bez nagrade – ili čak u minusu – kada su prijavili pronađeni novac ili imovinu, posebno ako je ona bila povezana s kriminalnim aktivnostima ili više nije imala stvarnu vrijednost.

Ipak, postoje i rijetki primjeri srećnog završetka. U njemačkom okrugu Anhalt-Biterfeld muškarac je prijavio dvije metalne kutije sa 150.000 evra pronađene u staroj kuhinji. Policija je pronašla pravu vlasnicu, a pošteni nalaznik je dobio nagradu od 4.500 evra.

Priča žene iz Graza postala je simbol apsurda – situacije u kojoj poštenje ne samo da se ne nagrađuje, već može završiti i finansijskim gubitkom.

(Feniks)

