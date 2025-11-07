Sporan "ChatGPT": Tužbe protiv kompanije "OpenAI" zbog samoubistava

Porodice iz SAD i Kanade podnijele su sedam tužbi protiv kompanije "OpenAI", a u pojedinim tužbama pominje se da su njihovi srodnici izvršili samoubistvo nakon interakcije sa programom "ChatGPT", javio je "Vol Strit džurnal".

U izvještaju se navodi da su tužbe podnesene sudovima u Kaliforniji, te da se u njima ističe da su dugotrajne konverzacije sa "četbotom" izazvale stanje zbunjenosti kod pojedinaca i u nekoliko navrata rezultirale samoubistvom korisnika.

Prema podnesenim tužbama, četvoro ljudi izvršilo je samoubistvo nakon kontakta sa "četbotom".

Podnosioci tužbi zahtijevaju novčanu naknadu i promjene rada aplikacije. Konkretno, oni traže da se "ChatGPT" programira tako da automatski blokira konverzaciju ukoliko se pomenu metode za izvršavanje samoubistva.