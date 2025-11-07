Majmun preminuo zbog zavisnosti od alkohola: Koristili ga kao zabavljača u kafiću

Logo

Robert, babun koji je bio zavisan od alkohola, preminuo je u azilu za životinje "Zonegled" u belgijskom gradu Vleterenu na zapadu zemlje.

Majmun je u azil stigao u junu, gdje je ustanovljeno da je razvio zavisnost od alkohola nakon što je korišćen kao atrakcija u jednom kafiću u Gentu, gdje je dobijao pivo kao nagradu za izvođenje trikova, prenosi belgijski portal VRT.

Azil je primio Roberta zajedno sa još sedam drugih babuna, koji su prethodno bili žrtve ilegalne trgovine.

Koristili ga kao zabavljača

Svaka od ovih životinja bila je zlostavljana i izložena nezakonitim postupanjima.

Robert je bio ozbiljno zlostavljan i, prema riječima negovateljice Nine Vanaker, držan je u kafiću da bi zabavljao goste.

Мајмун

''Držali su ga u kafiću u Gentu radi zabave. Tamo su mu davali pivo ili druga alkoholna pića kao nagradu nakon što bi izveo neki trik. Tako je Robert razvio zavisnost od alkohola. Srećom, takve prakse su veoma rijetke, ali nažalost, i dalje se dešavaju'', navela je ona.

Kako je dodala, njegovo stanje se pogoršalo, a u septembru životinja je oslijepela.

''Najprije smo mu dali još jednu šansu, jer i slijepi majmuni mogu da imaju lijep život. Ali njegovo stanje se brzo pogoršalo. Počeo je da lupa glavom o stvari i da hoda u krug bez razloga. Zbog toga smo donijeli odluku da ga eutanaziramo'', rekla je Vanaker.

U junu je azil “Zonegled” u svoj park za divlje životinje primio osam babuna koji su završili kod privatnih lica putem ilegalne trgovine.

