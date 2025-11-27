Prijedlog zakona o državnoj imovini ide u redovnu proceduru

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće u redovnoj proceduri Prijedlog zakona o državnoj imovini jer na današnjoj sjednici nije bilo entitetske većine da se o njemu raspravlja po hitnoj i skraćenoj proceduri.

U toku rasprave o hitnosti postupka poslanik SNSD-a Nebojša Radmanović rekao je da od predlagača nije čuo nijednu suvislu rečenicu koja bi opravdala hitni postupak, zbog toga što ga nema, istakavši da je ovo tema o kojoj se 30 godina političke strukture u BiH nisu mogle dogovoriti.

"Sada neko misli da hitno imamo ovo rješenje, koje smo već odbacili", rekao je Radmanović.

On je dodao da o ovako krupnom pitanju mora postojati politički dogovor, zbog čega će SNSD biti protiv hitne procedure ovog zakonskog prijedloga.

Poslanik SNSD-a Milorad Kojić rekao je da je u ovom slučaju jedino hitno da predlagači uberu političke poene, tako što će izaći među narod i reći da će se oni navodno izboriti da se usvoji zakon o državnoj imovini.

Predlagači su poslanici Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić.