Ministar Amidžić najavio 1000 KM uz novembarske plate

ATV

27.11.2025

13:33

0
Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH, dr Srđan Amidžić, razgovarao je 26. novembra 2025. godine sa predstavnicima Sindikata o materijalnom položaju zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Sumirani su dosadašnji rezultati i utvrđeni planovi za naredni period:

Zaposleni u institucijama BiH dobiće jednokratnu naknadu u iznosu od 1.000 KM, koja će biti isplaćena uz novembarsku platu. Sindikati su istakli zahvalnost na dosadašnjoj saradnji i činjenici da je, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, sav višak sredstava ostvaren tokom 2025. godine usmjeren upravo radnicima.

Republika Srpska

Trišić Babić: Potvrda i dokaz uspješne saradnje Srpske i Mađarske

Dogovoreno je da se nastavi zajednički rad na usvajanju izmjena Zakona o platama i naknadama, kako bi se omogućila retroaktivnost isplate plata i naknada, i kako bi primanja zaposlenih bila obračunata po osnovici 690,86 KM.

Ministarstvo finansija i trezora BiH obezbijedilo je sredstva kako bi zaposleni imali primanja na bazi osnovice 690,86 KM tokom 2026. godine.

Ministar Amidžić pozvao je sve političke aktere na odgovornost i jedinstvo, i naglasio da je nedopustivo da se pitanja materijalnog položaja zaposlenih koriste kao sredstvo za politička uslovljavanja i u populističke svrhe, što je bio slučaj sa nedavno usvojenim budžetom za 2025. godinu. Istovremeno je istakao da će sistemska i dobro planirana rješenja obezbijediti konkretne rezultate, stabilnost primanja i dugoročnu sigurnost za sve zaposlene u institucijama BiH.

Banja Luka

Porodica ne odustaje: Nastavlja se potraga za psom Flopijem u Banjaluci

Predstavnici sindikata zahvalili su se na dobroj saradnji u unapređenju položaja zaposlenih.

Srđan Amidžić

naknada

Zajedničke institucije

Komentari (0)
