Amidžić: Nastavljamo saradnju i rad sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u institucijama BiH

Nastavljamo saradnju i zajednički rad sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u institucijama BiH, istakao je ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić.

Kako Amidžić ističe, jednokratna novčana naknada svim zaposlenim u zajedničkim institucijama biće isplaćena uz novembarsku platu.

Dodao je da su sljedeće mjere rast plata u decembru.

- Sredstva za narednu godinu obezbijeđena - osnovica 690,86 KM. Predloženo rješenje za usklađivanje izmjena Zakona o platama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH, koji je trenutno neprovodiv. Plate i naknade zaposlenih ne smiju biti predmet populizma - dodao je Amidžić u objavi na društvenoj mreži Instagram.