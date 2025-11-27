Logo
Large banner

Amidžić: Nastavljamo saradnju i rad sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u institucijama BiH

Izvor:

ATV

27.11.2025

09:20

Komentari:

0
Амиџић: Настављамо сарадњу и рад са представницима Синдиката запослених у институцијама БиХ
Foto: ATV

Nastavljamo saradnju i zajednički rad sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u institucijama BiH, istakao je ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić.

Kako Amidžić ističe, jednokratna novčana naknada svim zaposlenim u zajedničkim institucijama biće isplaćena uz novembarsku platu.

policija rs

Hronika

Teška nesreća u Banjaluci, povrijeđena jedna osoba

Dodao je da su sljedeće mjere rast plata u decembru.

- Sredstva za narednu godinu obezbijeđena - osnovica 690,86 KM. Predloženo rješenje za usklađivanje izmjena Zakona o platama i naknadama zaposlenih u institucijama BiH, koji je trenutno neprovodiv. Plate i naknade zaposlenih ne smiju biti predmet populizma - dodao je Amidžić u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Podijeli:

Tag:

Srđan Amidžić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Радијатор гријање

Savjeti

Jednostavan trik koji će dom učiniti toplijim za samo nekoliko minuta

4 h

0
За шта грађани највише новца издвајају?

Društvo

Za šta građani najviše novca izdvajaju?

4 h

0
Меколи Калкин промијенио име: Познато како се Кевин из филма "Сам у кући" сада зове

Kultura

Mekoli Kalkin promijenio ime: Poznato kako se Kevin iz filma "Sam u kući" sada zove

4 h

0
Због олујног вјетра бројна ограничења у вожњи

Region

Zbog olujnog vjetra brojna ograničenja u vožnji

4 h

0

Više iz rubrike

Заједничка сједница оба дома

BiH

Zajednička sjednica oba doma

6 h

0
Цвијановић: Бошњачки политичари сами највише урушавају БиХ

BiH

Cvijanović: Bošnjački političari sami najviše urušavaju BiH

16 h

0
Руска амбасада Конаковићу: "Како све ви ту? Добродошли у посаду руске подморнице"

BiH

Ruska ambasada Konakoviću: "Kako sve vi tu? Dobrodošli u posadu ruske podmornice"

19 h

0
Цвијановић: Сарајево поново изгубљено у времену и простору

BiH

Cvijanović: Sarajevo ponovo izgubljeno u vremenu i prostoru

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

53

Pavle iz Srbije nađen mrtav u motelu u Americi

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner