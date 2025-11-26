Ruska ambasada Konakoviću: "Kako sve vi tu? Dobrodošli u posadu ruske podmornice"

Iz Ambasade Rusije u BiH pozvali su ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića da prekine banalnu rusofobičnu retoriku.

- Pozivamo Elmedina Konakovića da prekine banalnu rusofobičnu retoriku, trezveno sagleda situaciju, konstruktivno koristi postojeće mogućnosti za izgradnju obostrano korisnih odnosa između Rusije i BiH, umjesto njihovog torpediranja, što ne služi interesima naših prijateljskih naroda - saopšteno je iz ruske Ambasade.

Povodom izjave Konakovića da je SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom "ruska podmornica", iz ruske Ambasade ističu da je riječ o opsesivno-kompulzivnoj ideji Konakovića, koji na tu ministarsku funkciju ne bi bio ni postavljen bez Dodikove saglasnosti.

- Došao je u Ministarstvo inostranih poslova baš na ruskoj podmornici, jer bez saglasnosti SNSD-og "kapetana" Milorada Dodika, Konaković ne bi postao "čamdžija" Ministarstva. Zato, dobrodošli u posadu ruske podmornice, gospodine Konakoviću! - poručili su iz Ambasade Rusije u BiH.