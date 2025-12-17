Uoči Svetog Nikole čak 3 opasna vremenske pojave: Od Nove godine čeka nas haos

Ivan Ristić najavio je prvi ozbiljniji snijeg u Srbiji, uz naglo zahlađenje koje se očekuje od Božića, dok modeli ukazuju da će se hladno vrijeme zadržati i tokom većeg dijela januara.

Uoči Svetog Nikole čak tri vremenske pojave - magla, oblačnost i rosulja

Zanimljivosti Rođen je sa licem i na potiljku, zvao ga je "đavolji blizanac": Šaputao mu je stvari dok sebi nije presudio u 23. godini

U Srbiji će u srijedu, četvrtak i petak jutra obilježiti magla i niska oblačnost, dok će tokom dana vrijeme biti malo do umjereno oblačno, a na istoku zemlje pretežno oblačno, uz ponegdje slabu rosulju. Vjetar će biti slab do umjeren, dok se u jutarnjim satima na jugu Banata povremeno očekuju i jači udari južnog i jugoistočnog vjetra. Jutarnje temperature kretaće se od -3 do 6 stepeni, a najviše dnevne od 8 do 15, dok će na istoku Srbije biti znatno hladnije, oko 5 stepeni, piše Kurir.

Sveti Nikola je jedna od najvećih slava u Srbiji (19. decembar), kako prognoziraju meteorolozi, toga dana biće hladno vrijeme, na planinama sa manjim padavinama. Najviša dnevna temperatura biće oko 6 stepeni, na Kopaoniku -3.

Scena Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor: Izjasnio se krivim za nabavku droge za glumca

Prema aktuelnoj prognozi, do kraja nedjelje zadržaće se suvo i stabilno vrijeme. Magla će se javljati kao lokalna pojava tokom noći i jutra, dok se tokom dana, uz slabu do umjerenu oblačnost, očekuju i sunčani intervali.

Čeka nas ozbiljno zahlađenje

Međutim, Ivan Ristić upozorava da se sa kalendarskim početkom zime situacija mijenja i da nas već od druge polovine decembra očekuje ozbiljnije zahlađenje. Kako navodi, Evropa se postepeno hladi, a ledeni dani već se naziru:

Savjeti Posni medenjaci koji mirišu na praznike: Sve sastojke već imate u kuhinji

"Od 21. decembra i mi prelazimo u takozvane plave nijanse, što označava znatno hladnije vrijeme. Jedini kraći topliji period biće u četvrtak i petak, kada ćemo na kratko vidjeti i sunce", napisao je Ristić.

Ovog datuma će se Srbija zabeleti

Posebnu pažnju izazvala je njegova najava snežnih padavina. Prema IRIE AIFS modelu sa vještačkom inteligencijom, snijeg se u Srbiji očekuje 25. i 26. decembra, a granica snježnih padavina biće oko Beograda.

"Klasična varijanta: južnije od Save i Dunava", ističe Ristić.

Scena Rastina poruka o "Tvrđavi" slama srce: "Znam kako je biti u koloni koja napušta sve svoje..."

On dodaje da i ECMWF model u svom prvom „zimskom run-u“ za kraj decembra nagovještava jako zahlađenje upravo od 25. decembra, uz povoljan raspored ciklona i anticiklona. Dodatni signal dolazi i sa MJO indeksa, koji, kako navodi, „pravi vrteške“, što u prevodu znači da nas očekuje snažan prodor hladnog vazduha, a vjerovatno i snijeg.

Prema Ristićevim riječima, hladno vrijeme moglo bi da se zadrži i tokom većeg dijela januara, bez naznaka skorijeg otopljenja.

"Hladna linija se trenutno prostire od Kamčatke, preko našeg područja, sve do Maroka", zaključuje Ristić, koji se meteorologijom bavi godinama.

(Kurir)