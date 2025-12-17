SDS traži predsjednika

Srpska demokratska stranka održaće danas sjednicu Glavnog odbora na kojoj bi trebalo da se donese odluka o raspisivanju unutarstranačkih izbora za novog predsjednika stranke.

Prema ranijim najavama, SDS bi trebalo da dobije predsjednika do kraja godine.

Stranku predvodi v.d. predsjednika Jovica Radulović nakon što je Milan Miličević podnio ostavku. Ko će naslijediti Miličevića javnost nagađa, a mnogo je spekulacija.

Među zvučnijim imenima koja se dovode u vezu sa prvom stolicom SDS-a je Marinko Božović, načelnik Istočne Ilidže. Spominju se i drugi načelnici kao što je načelnik Šamca Đorđe Milićević, ali i aktuelni v.d. Jovica Radulović.

Kada je u pitanju Ljubiša Petrović, u javnosti nije bilo previše njegovih istupa ni izjava kao pretendenta na funkciju prvog čovjeka SDS-a.

23. novembra stiglo je još jedno ime koje prema analitičarima ima najveću šansu da preuzme SDS, barem onu logičnu - Branko Blanuša. Iako nije uspio da dođe na čelo banjalučkog ogranka SDS-a 2015. godine, Blanuša je preskočio nekoliko političkih stepenica gdje mu se danas otvaraju vrata i kandidature za predsjednika stranke, i za predsjednika Republike na narednim opštim izborima.