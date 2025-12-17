Logo
Large banner

SDS traži predsjednika

Izvor:

ATV

17.12.2025

07:29

Komentari:

3
СДС тражи предсједника
Foto: ATV

Srpska demokratska stranka održaće danas sjednicu Glavnog odbora na kojoj bi trebalo da se donese odluka o raspisivanju unutarstranačkih izbora za novog predsjednika stranke.

Prema ranijim najavama, SDS bi trebalo da dobije predsjednika do kraja godine.

Stranku predvodi v.d. predsjednika Jovica Radulović nakon što je Milan Miličević podnio ostavku. Ko će naslijediti Miličevića javnost nagađa, a mnogo je spekulacija.

Među zvučnijim imenima koja se dovode u vezu sa prvom stolicom SDS-a je Marinko Božović, načelnik Istočne Ilidže. Spominju se i drugi načelnici kao što je načelnik Šamca Đorđe Milićević, ali i aktuelni v.d. Jovica Radulović.

Kada je u pitanju Ljubiša Petrović, u javnosti nije bilo previše njegovih istupa ni izjava kao pretendenta na funkciju prvog čovjeka SDS-a.

23. novembra stiglo je još jedno ime koje prema analitičarima ima najveću šansu da preuzme SDS, barem onu logičnu - Branko Blanuša. Iako nije uspio da dođe na čelo banjalučkog ogranka SDS-a 2015. godine, Blanuša je preskočio nekoliko političkih stepenica gdje mu se danas otvaraju vrata i kandidature za predsjednika stranke, i za predsjednika Republike na narednim opštim izborima.

Podijeli:

Tagovi:

SDS

Jovica Radulović

Branko Blanuša

Marinko Božović

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби

Republika Srpska

Dodik ostaje predsjednik: Sud se oglasio, nije bilo žalbi

9 h

4
Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали

Republika Srpska

Gužva u opoziciji za Predsjedništvo BiH

21 h

4
Како је СДС у Угљевику "потпуно убијеђен" да ће избори бити поновљени?

Republika Srpska

Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

1 d

0
Цвијановић: Грађани већ двије деценије бирају СНСД, а не СДС - то је чињеница

Republika Srpska

Cvijanović: Građani već dvije decenije biraju SNSD, a ne SDS - to je činjenica

6 d

1

Više iz rubrike

Посланици настављају са 17. редовном сједницом

Republika Srpska

Poslanici nastavljaju sa 17. redovnom sjednicom

1 h

0
Зора Видовић у Првом плану

Republika Srpska

Nema više pregovora: Ovako će ubuduće rasti borački dodaci u Srpskoj

1 h

0
Додик остаје предсједник: Суд се огласио, није било жалби

Republika Srpska

Dodik ostaje predsjednik: Sud se oglasio, nije bilo žalbi

9 h

4
Додик: Западне силе Дејтон претвориле у оруђе за уништавање српске аутономије

Republika Srpska

Dodik: Zapadne sile Dejton pretvorile u oruđe za uništavanje srpske autonomije

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

46

Srbin ušao u istoriju Barselone u Evroligi

08

39

Horor u Poljskoj! Učenica ubila drugaricu nakon svađe, policija pronašla tijelo pored škole

08

37

Tramp zaprijetio: Venecuela okružena najvećom flotom ikad

08

31

Uoči Svetog Nikole čak 3 opasna vremenske pojave: Od Nove godine čeka nas haos

08

30

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor: Izjasnio se krivim za nabavku droge za glumca

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner