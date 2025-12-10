Logo
Cvijanović: Građani već dvije decenije biraju SNSD, a ne SDS - to je činjenica

ATV

10.12.2025

16:54

Цвијановић: Грађани већ двије деценије бирају СНСД, а не СДС - то је чињеница
U SNSD nema suđenih i nesuđenih predsjednika. Kod nas se jasno zna ko je ko, za razliku od SDS-a, rekla je Željka Cvijanović srpski član Predsjedništva i potpredsjednica SNSD-a.

"SNSD nije Republika Srpska, nego su to svi njeni građani koji već dvije decenije biraju SNSD, a ne SDS. To je činjenica. Upali ste u zamku sarajevskog političkog miljea pa klepećete o trošenju miliona za skidanje sankcija. Razumijem da oni u Sarajevu ne mogu svariti sve one poruke koje se danas plasiraju na globalnoj sceni, ali vi biste kao politička partija koja se poziva na svoj istorijat mogli ponešto i primjetiti. Naravno, tim vašim saradnicima iz političkog Sarajeva takva kretanja ne prijaju, jer se ruši i njihov koncept stranog upravljanja u ime domaćih struktura, ali vama u SDS-a bi trebalo da to prija, jer ste iz Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva na Iksu u odgovoru članu Glavnog odbora SDS-a Darku Babalju koji rekao "da je politika SNSD-a licemjerna".

Što se tiče tih ambasadora koje pominjete, oni su svojim radom protiv BiH svrstavanjem uz jedne, umjesto uz sve troje, olakšali, iako se tome nisu nadali, da put do istine brže putuje tamo gdje je to bilo potrebno, navela je Cvijanovićeva.

" SDS, čiji su bivši predsjednici govorili u NSRS da ih ne obavezuje mišljenje institucija Republike Srpske dok "službuju po Sarajevu" su u stvari pokazali zašto SDS konstantno gubi izbore. Pošto ste veliki Evropejci najbolje da sve sami izglasate u Parlamentarnoj skupštini BiH, i time pokažete svoje kapacitete i ulogu koju su vam dali", poručila je Cvijanovićeva.

Željka Cvijanović

Milorad Dodik

SNSD

