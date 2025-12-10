Oglasilo se Ministarstvo prosvjete povodom ostavke direktorke mrkonjićke škole

Izvor:
ATV
10.12.2025
16:05
Komentari:1
Ministarstvo prosvjete i kulture zaprimilo je ostavku direktora Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" Mrkonjić Grad Suzane Milić.
''U skladu sa novonastalom situacijom Ministarstvo prosvjete i kulture će preduzeti dalje korake u skladu sa zakonom o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena'', naveli su u saopštenju.
