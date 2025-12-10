Logo
Large banner

Oglasilo se Ministarstvo prosvjete povodom ostavke direktorke mrkonjićke škole

Izvor:

ATV

10.12.2025

16:05

Komentari:

1
Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

Ministarstvo prosvjete i kulture zaprimilo je ostavku direktora Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" Mrkonjić Grad Suzane Milić.

''U skladu sa novonastalom situacijom Ministarstvo prosvjete i kulture će preduzeti dalje korake u skladu sa zakonom o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena'', naveli su u saopštenju.

ОШ "Иван Горан Ковачић", Мркоњић

Gradovi i opštine

Direktorka škole u Mrkonjić Gradu podnijela ostavku

Podijeli:

Tagovi:

Mrkonjić Grad

ostavka

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Директорка школе у Мркоњић Граду поднијела оставку

Gradovi i opštine

Direktorka škole u Mrkonjić Gradu podnijela ostavku

4 h

1
Родитељ оптуженог дјечака: Надлежни да утврде да ли је било насиља

Gradovi i opštine

Roditelj optuženog dječaka: Nadležni da utvrde da li je bilo nasilja

5 h

0
Центар за социјални рад Мркоњић Град: Обављен разговор са два малољетника

Gradovi i opštine

Centar za socijalni rad Mrkonjić Grad: Obavljen razgovor sa dva maloljetnika

6 h

0
Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласио се Центар за социјални рад

Gradovi i opštine

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasio se Centar za socijalni rad

7 h

0

Više iz rubrike

Ево колики ће бити буџет Републике Српске наредне године

Republika Srpska

Evo koliki će biti budžet Republike Srpske naredne godine

3 h

0
''Влада ће дати максималну подршку при запошљавању жена''

Republika Srpska

''Vlada će dati maksimalnu podršku pri zapošljavanju žena''

4 h

0
У Бечу се отвара Кућа Републике Српске

Republika Srpska

U Beču se otvara Kuća Republike Srpske

4 h

0
Милорад Додик, предсједник

Republika Srpska

Dodik: Srpska bi trebalo da donese odluku o ograničavanju korišćenja društvenih mreža mlađima od 16 godina

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

00

Jokić svake godine izgubi gotovo 10.000.000 dolara? Razlog je "bizaran"

18

57

Centralne vijesti, 10.12.2025.

18

55

Partizan dovodi bivšeg fudbalera Zvezde?

18

50

Naučnici utvrdili koliko su ljudi zapravo monogamni u poređenju sa drugim vrstama

18

41

Iz AMS-a javljaju: Teretnjaci na ulaz u Hrvatsku na Batrovcima čekaju 8 sati

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner