Dodik: Srpska bi trebalo da donese odluku o ograničavanju korišćenja društvenih mreža mlađima od 16 godina

Republika Srpska bi trebalo da donese odluku o ograničavanju korišćenja društvenih mreža mlađima od 16 godina i o zabrani upotrebe mobilnih telefona u školama, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Sve je više dokaza da pretjerana izloženost društvenim mrežama narušava mentalno zdravlje djece, stvara zavisnost, izaziva socijalnu izolaciju, nasilje na internetu, vršnjačko nasilje, poremećaje koncentracije i ozbiljne probleme u razvoju. Ne možemo gledati kako djeca odrastaju pred ekranima umjesto u učionicama, porodici i zajednici. Ako želimo zdravu i uspješnu mladost, moramo je zaštititi - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako on ističe, ovo nije pitanje politike - nego odgovornosti.

- Republika Srpska mora biti mjesto gdje djeca rastu sigurno, usmjereno i bez pritiska digitalnog haosa koji im mijenja ponašanje, navike i sliku o sebi. Zato pozivam sve društvene aktere da daju podršku i predlože najbolja rješenja. Moramo vratiti autoritet u škole, mir u učionice i sigurno djetinjstvo naše djece - kaže Dodik.