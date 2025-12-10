Logo
Large banner

Dodik: Srpska bi trebalo da donese odluku o ograničavanju korišćenja društvenih mreža mlađima od 16 godina

10.12.2025

14:15

Komentari:

0
Милорад Додик, предсједник
Foto: Tanjug/AP

Republika Srpska bi trebalo da donese odluku o ograničavanju korišćenja društvenih mreža mlađima od 16 godina i o zabrani upotrebe mobilnih telefona u školama, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Sve je više dokaza da pretjerana izloženost društvenim mrežama narušava mentalno zdravlje djece, stvara zavisnost, izaziva socijalnu izolaciju, nasilje na internetu, vršnjačko nasilje, poremećaje koncentracije i ozbiljne probleme u razvoju. Ne možemo gledati kako djeca odrastaju pred ekranima umjesto u učionicama, porodici i zajednici. Ako želimo zdravu i uspješnu mladost, moramo je zaštititi - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

радник-грађевина

BiH

Tokom sedam dana zatečeno 45 radnika na crno - kazna 301.700 KM

Kako on ističe, ovo nije pitanje politike - nego odgovornosti.

- Republika Srpska mora biti mjesto gdje djeca rastu sigurno, usmjereno i bez pritiska digitalnog haosa koji im mijenja ponašanje, navike i sliku o sebi. Zato pozivam sve društvene aktere da daju podršku i predlože najbolja rješenja. Moramo vratiti autoritet u škole, mir u učionice i sigurno djetinjstvo naše djece - kaže Dodik.

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Директорка школе у Мркоњић Граду поднијела оставку

Gradovi i opštine

Direktorka škole u Mrkonjić Gradu podnijela ostavku

2 h

1
Вук Бајрушевић

Hronika

Ko je Vuk Bajrušević - izrešetani vlasnik kafića?

2 h

0
Република Српска оборила све рекорде: Забиљежен милионски број ноћења

Republika Srpska

Republika Srpska oborila sve rekorde: Zabilježen milionski broj noćenja

2 h

0
Вук Бајрушевић

Hronika

U pucnjavi u kafiću ranjen Vuk Bajrušević

2 h

0

Više iz rubrike

Република Српска оборила све рекорде: Забиљежен милионски број ноћења

Republika Srpska

Republika Srpska oborila sve rekorde: Zabilježen milionski broj noćenja

2 h

0
Минић: Опозиција покушава да скупља поене преко Уставног суда БиХ

Republika Srpska

Minić: Opozicija pokušava da skuplja poene preko Ustavnog suda BiH

2 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Najljepši utisci iz Pariza pripadaju Srbima

2 h

0
Клуб посланика СНСД-а: Увођењем биометрије у бирачки списак крши се заштита личних података

Republika Srpska

Klub poslanika SNSD-a: Uvođenjem biometrije u birački spisak krši se zaštita ličnih podataka

3 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Oglasilo se Ministarstvo prosvjete povodom ostavke direktorke mrkonjićke škole

16

00

Oglasio se Partizan zbog novog trenera

15

57

Italijanska kuhinja zvanično na Uneskovoj listi svjetske baštine

15

44

Džejla Ramović godinama šutjela o problemu koji je imala u takmičenju

15

39

Evo koliki će biti budžet Republike Srpske naredne godine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner