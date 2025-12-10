Republika Srpska oborila sve rekorde: Zabilježen milionski broj noćenja

Republika Srpska posljednjih godina bilježi milionski broj noćenja, a ove godine taj broj je dostignut već nakon deset mjeseci, što ovu godinu čini rekordnom od kada se prate parametri dolazaka i noćenja, rečeno je na sastanku Koordinacionog odbora turističkih organizacija Republike Srpske na Palama.

Rukovodilac sektora za promociju turizma u Turističkoj organizaciji Republike Srpske Marko Radić istakao je da su očekivanja da će uvođenje Centralnog informacionog sistema, planirano za 2026. godinu dodatno unaprijediti evidenciju i statistiku.

"Republika Srpska ima bogat turistički potencijal, a nastoji se razvijati kao destinacija dostupna 365 dana godišnje od Novog Grada do Trebinja, dok su Jahorina i Istočno Sarajevo neizostavni dijelovi turističke ponude", rekao je Radić novinarima.

On je naveo da je sastanak bio prilika da se predstavi program rada za narednu godine, te da se najviše diskutovalo o predstojećim sajamskim aktivnostima koje su planirane u 2026. godini, s posebnim fokusom na početak naredne godine, kada se održava većina turističkih sajmova.

Radić je naglasio da su Banjaluka, Istočno Sarajevo, Trebinje i banjske destinacije uvijek među prvim preporukama koje se ističu kroz različite promotivne aktivnosti na nivou Republike Srpske.

Na sastanku je bilo riječi o planovima i programima za narednu godinu, organizaciji novogodišnjih praznika gdje je istaknuto da je turistički sektor spreman, kao i o novim Zakonima o turizmu i ugostiteljstvu.

Predsjednik Koordinacionog odbora turističkih organizacija Republike Srpske Ivana Đokić Milovanović rekla je da je današnja sjednica imala za cilj da pomogne svim turističkim organizacijama da unaprijede svoje aktivnosti i doprinesu promociji Republike Srpske i lokalnih zajednica.

Ona je navela da su predstavnici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske obrazložili najavljene izmjene u zakonima o turizmu i ugostiteljstvu.

Direktor Turističke organizacije Grada Istočno Sarajevo Stefan Stajčić istakao je da je ova organizacija u potpunosti spremna za zimsku turističku sezonu, te da je mnogo rađeno na promociji grada i destinacija kao što su Jahorina i Ravna planina.

"Očekujemo izvrsnu sezonu. Skijanje je već počelo zahvaljujući sistemu za vještačko osnježavanje i Olimpijskom centru `Jahorina`, koji ulaže velike napore da staze budu u funkciji. To je važna garancija za sve turiste koji dolaze u naš grad upravo zbog skijanja", rekao je Stajčić.

On je dodao da će biti pripremljen i niz događaja na Palama i drugim gradskim opštinama koji će pratiti zimsku sezonu.

Prema njegovim riječima, problemi uvijek postoje kada su u pitanju registracija smještaja, boravišna taksa i prikupljanje naknada.

"Sredstva koja prikupimo od boravišne takse su namjenska i uvijek se koriste za promociju turističkih destinacija. Kada vlasnik nekog smještaja sakrije i ne uplati tri KM boravišne takse, on je indirektno taj novac uskratio sam sebi. Od tih sredstava možemo organizovati kvalitetne događaje koje pune grad i uloženi iznos se višestruko vrati", pojasnio je Stajčić.

Stajčić je naglasio da im je na raspolaganju gradska inspekcija, uz čiju pomoć je u prethodnom periodu otkriven veliki broj nekategorisanih smještaja koji su predmet kontrole.

Koordinacioni odbor okuplja sve turističke organizacije u Republici Srpskoj kako bi se uskladile strategije, promovisao turizam Srpske, rješavali zajednički problemi i unaprijedila ukupna turistička ponuda u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma i Turističkom organizacijom Republike Srpske.