Smiješno opravdanje Zijada Krnjića: Ljudi ne čekaju na granici

Zijad Krnjić, član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO), ponovo je bio protiv otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška.

Krnjićevi zahtjevi su redom usvajani, ali mu to nije bilo dovoljno iz samo njemu znanih razloga.

Čovjek, kojeg nazivaju ekspertom ispred Vlade FBiH u UO UIO BiH, tako je svima koji putuju preko ovog graničnog prelaza produžio agoniju dužih zadržavanja.

BiH Zijad Krnjić ponovo blokirao novi granični prelaz u Gradišci

Nakon sjednice UO UIO BiH, najprije je pokušao da izbjegne novinare, ali je na kraju ipak dao kratku izjavu.

Tvrdi da ne zna zašto prelaz ne može biti otvoren, iako je vjerovatno i te kako svjestan da je on uzrok tome.

"Ne znam zašto ne može biti otvoren. Imali smo dnevni red na kom se nismo mogli usaglasiti. Ja sam tražio da se usvoje i poravnanja, da se dug Federaciji vrati i novi koeficijenti usvoje, a ne samo sistematizacija", rekao je Krnjić.

Ne vidi čekanja

Na insistiranje novinara da objasni zašto se ovaj problem ne riješi jer ljudi dugo čekaju na starom graničnom prelazu Gradiška, Krnjić tvrdi da ne čekaju.

"Ne čekaju, granični prelaz će i dalje raditi", rekao je.

Na ponovljenu konstataciju da neće biti otvoren novi prelaz Krnjić odgovara:

"Pa dobro, proradiće".

Svi su taoci jednog čovjeka

Podsjećamo, predsjednik UO UIO BiH Srđan Amidžić je ranije rekao da su svi u BiH taoci jednog čovjeka koji se zove Zijad Krnjić.

"Jedan čovjek se iživljava nad svima u BiH. Nemam riječi kojima bih opisao i rekao nešto o tom čovjeku. Ovo je dokaz da je BiH neodrživa država", istakao je Amidžić.

"Ovu cijenu će da plaćaju svi koji žive u BiH, a na ovakav način smo samo još jednom pokazali da je BiH sasvim sigurno neodrživa država. Ako neko misli da ja govorim nešto što nije tačno, onda neka objasni apsurdnost ove situacije u kojoj se mi danas nalazimo", poručio je Amidžić, koji je i ministar finansija u Savjetu ministara BiH.