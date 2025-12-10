Mađarska odbila plan EU: Nećemo primiti nijednog migranta

Mađarska neće sprovesti pakt Evropske unije (EU) o migracijama i neće primiti nijednog migranta, rekao je Gergelj Guljaš, šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana, na redovnoj konferenciji za novinare.

Guljaš je naveo da će sljedeće nedjelje u Briselu biti održan samit EU, ali da su ministri unutrašnjih poslova i pravde već doneli odluku o raspodeli migranata, što određuje i broj i kapacitet za Mađarsku, prenosi agencija MTI.

"Međutim, Mađarska neće sprovesti pakt o migracijama i neće primiti nijednog migranta", istakao je Guljaš, a prenosi Tanjug.

U povratku iz Istanbula, mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u ponedjeljak u razgovoru sa novinarima da će pitanja u vezi sa migracijama biti u fokusu narednih izbora u Mađarskoj, zakazanih za april 2026. godine.

"Da li ćemo se oduprijeti i pobuniti protiv odluke Brisela ili će mađarske političke partije popustiti pred pritiskom EU, prihvatiti njihovu odluku i dozvoliti migrantima da sa zapada ulaze u Mađarsku", naveo je Orban, prenijela je ranije mađarska novinska agencija.

Nekoliko sati ranije, Orban je na Fejsbuku objavio da Mađarska neće primjenjivati dogovor EU o migracijama, piše RT Balkan.