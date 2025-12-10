Весна Змијанац остаје у болници: Налази нису добри

Извор:
Пјевачица Весна Змијанац хоспитализована је на коранарном одељењу Ургентног центра прије пет дана, а доктори због лоших налаза још не могу да је пусте кући.
Весна је због проблема, са притиском и срцем, задржана у Ургентном центру на даљим испитивањима, а боравак у болници јој је данас продужен.
Иако се пјевачица надала да ће је данас пустити кући, лекари нису задовољни налазима.
Пјевачица се по пријему у болницу огласила за медије и открила како се осјећа:
"Драги моји, само да вам јавим да сам добро. Морам да одморим, задала сам себи темпо као када сам била млада. Сутрашњи наступ у Добоју померамо за други датум, ускоро вам јављам када. Воли вас ваша Весна", написала је она на Инстаграму.
Подсјећамо, Змијанчева се претходно јавила у једну приватну клинику због опште слабости, малаксалости и утрнулости леве стране тела. Након прегледа и уочених промјена на ЕКГ-у, лекари су позвали Хитну помоћ, која ју је одмах превезла у Ургентни центар, пише Информер.
