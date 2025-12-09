Logo
Глумица из Бањалуке изазвала одушевљење у Србији: "Каква сцена"

Николина Фригановић, глумица
Фото: screenshot

У серији "Тврђава", која се емитује викендом на РТС-у, има доста сцена која су одушевиле гледаоце. Једна се издвојила.

У питању је сцена гдје разговарају родитељи главног јунака "Тврђаве" Луке Баше, које глуме Николина Фригановић и Јово Максић.

"Нема Југославије... Дошли су сина да ти убију, ти твоји Југословени, а ти за њима жалиш. Је*ем и Југославију и оног који ју је направио. Хоће ли ми Југославија сад ово покрпити, а?! Хоће ли ми Југославија сина вратити?! Хоће ли ми Југославија мир у кућу унети?! Хоће, као што је до сад...Пропала држава", рекла је Лукина мама Лукином тати.

"Не могу више! Нико ме више не слуша, Надо", у сузама је био Лукин тата.

Гледаоци су били одушевљени овом сценом.

"Каква сцена", "Све честитке,врхунска глума!", "Николина Фригановић и Јово Максић су вансеријски", били су само неки од коментара, које преноси Телеграф.

Медији у Србији за Николину Фригановић истичу да је чист таленат и да су тога свјесни сви који гледају серију Тврђава у којој она глуми лик мајке, Наде Баше.

"Свако надарено биће показује свој дар, хтио то или не," рекао је Емерсон, а глумица Николина Фригановић таленат није могла да сакрије, чак и да је хтјела.

Остали смо, како преноси Стил, задивљени њеном улогом у Дари из Јасеновца, одушевила нас је улогом у Хотел Балкан; Бранилац, Пјевачица и Кости, а заувијек нас је освојила улогом Наде Баше у серији Тврђава, гдје игра супругу Никице Баше, којег тумачи Јово Максић.

Већ након прве серије није било особе која се није запитала: Ко је ова талентована жена?

Ријеч је о Николини Фригановић, глумици из Бањалуке која има 47 година и која је шест пута проглашавана за најбољу глумицу у матичном Народном позоришту Републике Српске.

Како је градила улогу Наде Баше?

"Када смо кренули да радимо, покушала сам да се сјетим свог дјетињства и родитеља и како су се они сналазили у том ратном времену, како су уопште успјели да преживе.

Најважнија линија у овој причи је породица и однос према њој. Моји родитељи су, попут главних јунака, били у тим годинама када је рат почео. Када смо кренули да радимо ову серију, покушала сам да направим неку паралелу са тим нашим животима и мојим одрастањем у том времену, и како су се они сналазили, како су уопште преживјели тај период. Мени је све то било блиско", испричала је Николина Фригановић за Новости.

Њена јунакиња је веома прибрана жена, мајка и супруга, која чврсто стоји на земљи, врло свјесна ситуације, али и велики борац и неко ко је практичан и оперативан у новим ратним околностима.

Приватни живот Николине Фригановић

Глумица је још као студенткиња 1999. године почела да игра у Народном позоришту Републике Српске, а од 2004. је постала и стални члан. Прије уписа на Академију била је пет година и у аматерском позоришту у Бањалуци. Недавно се окренула и педагогији на Академији умјетности, гдје предаје глуму.

Николина је удата за Јадранка, са којим има двије кћерке, Олгу и Ану. О приватном животу не жели да прича, али воли да истакне да су јој кћерке радост живота и да су оне "њен дах и уздах".

"Није лако постићи да једнако квалитетно будете присутни и у приватном и у пословном животу, али наш начин рада, темпо и ритам нам понекад оставља доста слободног времена, а понекад нимало. Никада ствари нису апсолутно идеалне, али је важно да се човјек труди. Како кћерке расту и сазријевају, њихово разумијевање за мој посао је веће и већ сада схватају да немам нормално радно вријеме. Срећом, оне воле позориште, па самим тим су свјесне да и ја волим посао који радим у њему", каже глумица.

"Оне су моја радост живота, моје сунце и мој мјесец. Много смо везане и све своје слободно вријеме проводим у кругу породице. Жао ми је сваког тренутка који нисам провела са њима. Када сам на другим мјестима и радим оно што ми је изузетно важно у професионалном животу, то вријеме се не може надокнадити, вратити, купити, зауставити, поправити... Једноставно је прошло. Зато се трудим, ма колико била уморна и ма колико ме обавезе одвлачиле на другу страну, да будем са њима, притом довољно и квалитетно присутна. Трудим се да будем најбоља могућа верзија себе."

О серији "Тврђава"

Ова ратна драма која говори о распаду Југославије и погрому српског становништва из Хрватске током операције "Олуја" у главни фокус ставља породицу и љубав између двоје младих људи који покушавају да у тешким временима сачувају брак.

