"Slučaj Trgovske gore ima elemente ekološkog rasizma"

Predsjednik Udruženja "Grin tim" Mario Crnković rekao je Srni da su danas, na Međunarodni dan ljudskih prava, na simpozijumu u Banjaluci, podsjetili da je jedno od osnovnih ljudskih prava pravo na zdravu životnu sredinu.

Prema njegovim riječima, predstavljen je rad "Elementi ekološkog rasizma u okviru slučaja Trgovska gora", koji se bavi primjenom savremenih teorijskih pristupa ekološkom rasizmu u vezi sa planiranim pozicioniranjem različitih tipova radioaktivnog otpada uz samu granicu sa BiH.

"Cilj rada je bio da se ispita da li se u ovom slučaju mogu identifikovati obrasci nesrazmjerne izloženosti, institucionalne isključenosti, selektivne primjene standarda i strukturne ranjivosti, koje između ostalog prepoznaje savremena literatura o ekološkom rasizmu. Analiza je bila zasnovana na dokumentovanim činjenicama, tehničkim i naučnim izvorima, međunarodnim konvencijama i hronologiji institucionalnih aktivnosti dvije zemlje", rekao je Crnković.

On je naveo da, prema savremenim pristupima, ekološki rasizam nastaje u specifičnim okolnostima kada se ekološki tereti koncentrišu na zajednicama sa smanjenom političkom moći, nižim socio-ekonomskim kapacitetima i ograničenim pristupom informacijama, što su neke od specifičnosti slučaja Trgovske gore.

"Literatura posebno ističe da se ovi kriterijumi mogu primjenjivati i u međunarodnim i prekograničnim slučajevima ako postoji jasna asimetrija rizika i koristi", ukazao je Crnković.

U okviru istraživanja, rađena je analiza javno dostupne dokumentacije iz Hrvatske, stručnih mišljenja, naučnih radova, institucionalnih prepiski i međunarodnih izvještaja.

Crnković je naveo da nalazi rada ukazuju na to da postoje obilježja strukturnog ekološkog rasizma, koji se mogu prepoznavati kao posljedice istorijskih, ekonomskih i političkih obrazaca koji oblikuju raspodjelu ekoloških rizika.

"Dobijeni nalazi nisu prijatna saznanja, ali nas obavezuju na internacionalizaciju problematike, dodatna istraživanja i pokretanje pravnih sporova koji će doprinijeti odbrani ljudskih prava preko 250.000 građana sjeverozapadnog dijela BiH", istakao je Crnković, koji je uz diplomiranog ekologa Milanku Knežević autor ovog rada.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik otvorio je danas u Banjaluci naučni simpozijum "Trgovska gora - predložena lokacija za odlagalište radioaktivnog otpada".

Simpozijum organizuju Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjaluci.

Organizaciju su podržali Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.