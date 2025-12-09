Logo
Čović: Federalizam obezbjeđuje jednak glas sva tri konstitutivna naroda

SRNA

09.12.2025

21:24

0
Човић: Федерализам обезбјеђује једнак глас сва три конститутивна народа

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je večeras u Zagrebu na predstavljanju zbornika "Hrvati u dejtonskoj BiH" da je zajednično uvjerenje autora da se u BiH mora razmišljati o federalizmu koji će obezbijediti jednak glas sva tri konstitutivna naroda.

"Bilo kakva zastranjivanja prema građanskom, unitarističkom konceptu, na brojnosti jednog naroda, vratiće nas odmah na početak", rekao je Čović.

On je naveo da je dejtonsko-pariškim sporazumom, potpisanim 14. decembra 1995. godine u Parizu, BiH dobila "nesavršeni mir", a sad je na političkim akterima da razumiju da ta zemlja ima svoju posebnost kakva se može prepoznati i u demokratijama poput Belgije ili Švajcarske.

"Neki se još trude da BiH izgubi svoja tri sadržaja, za mene najvrednijih stvari – tri različita identiteta koji su bogatstvo BiH", rekao je Čović i dodao da je trećina predstavljenih radova u zborniku posvećena budućnosti BiH i prijedlozima njene reorganizacije.

On je izrazio nadu da će do kraja godine biti usvojeni reformski zakoni neophodni za otvaranje pristupnih pregovora sa EU, prenose hrvatski mediji.

"Moramo razgovarati – nikog ne možemo ostaviti po strani", rekao je Čović i najavio da će iduće sedmice razgovarati sa srpskim predstavnicima u Banjaluci.

Zbornik u kojem je svoje viđenje dejtonske BiH iz perspektive hrvatskog naroda iznijelo dvadesetak stručnjaka predstavljen je večeras u Matici hrvatskoj u Zagrebu.

Dragan Čović

Komentari (0)
