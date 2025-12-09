Cvijanović: Institucije Srpske imaju mehanizme za ono što je ustavna obaveza Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da institucije Republike Srpske, kako u okviru Vlade, tako i Narodne skupštine, imaju kapacitet i mehanizme za ono što je ustavna obaveza Republike Srpske.

Ona je navela da je vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić upravu kada kaže da Srpska ima svu potrebnu infrastrukturu za otvaranje pregovora sa EU.

"/Predsjednik Naše stranke/ Sabina Čudić je nastojala biti duhovita, ali joj nije pošlo za rukom. Za podsmijeh služi onaj koji je dekapacitiran, a voli da glumata da je super - sposoban, poput gospođe Ćudić. Usput rečeno, Savjet Evrope nije institucija EU", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Ćudićeva je, reagujući na izjavu vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske, rekla da Trišić-Babić "ne poznaje osnovne principe i procedure EU" i da će u ulozi potpredsjednika Evropskih liberala u Savjetu Evrope i delegata iz BiH preduzeti korake da izvještaj o BiH reflektuje činjenice i stvarno stanje u zemlji.