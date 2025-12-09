Logo
Large banner

Cvijanović: Institucije Srpske imaju mehanizme za ono što je ustavna obaveza Srpske

09.12.2025

17:17

Komentari:

0
Цвијановић: Институције Српске имају механизме за оно што је уставна обавеза Српске
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da institucije Republike Srpske, kako u okviru Vlade, tako i Narodne skupštine, imaju kapacitet i mehanizme za ono što je ustavna obaveza Republike Srpske.

Ona je navela da je vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić upravu kada kaže da Srpska ima svu potrebnu infrastrukturu za otvaranje pregovora sa EU.

"/Predsjednik Naše stranke/ Sabina Čudić je nastojala biti duhovita, ali joj nije pošlo za rukom. Za podsmijeh služi onaj koji je dekapacitiran, a voli da glumata da je super - sposoban, poput gospođe Ćudić. Usput rečeno, Savjet Evrope nije institucija EU", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Ćudićeva je, reagujući na izjavu vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske, rekla da Trišić-Babić "ne poznaje osnovne principe i procedure EU" i da će u ulozi potpredsjednika Evropskih liberala u Savjetu Evrope i delegata iz BiH preduzeti korake da izvještaj o BiH reflektuje činjenice i stvarno stanje u zemlji.

Podijeli:

Tag:

Sabina Ćudić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Уставни суд БиХ блокирао закон о финансирању странака у Српској

BiH

Ustavni sud BiH blokirao zakon o finansiranju stranaka u Srpskoj

2 h

0
Додик: Покренути питање кривичне одговорности Лагумџије

BiH

Dodik: Pokrenuti pitanje krivične odgovornosti Lagumdžije

3 h

7
Вулић: Бошњачка тројка црпи посљедње атоме снаге за доказивање пред Шмитом

BiH

Vulić: Bošnjačka trojka crpi posljednje atome snage za dokazivanje pred Šmitom

3 h

0
Завршени радови на брзој цести код Градишке

BiH

Sutra nova sjednica: Hoće li se riješiti problem oko novog prelaza u Gradišci

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

34

Sutra ova naselja ostaju bez struje

18

30

Pušači koji odbace duvan, osjećaju povećanu osjetljivost na bol, tvrde naučnici

18

25

Putin: Pokušavamo da okončamo rat koji je počeo pučem

18

21

Mještani Rosulja protiv izmjena regulacionog plana : ''Ovo je potpuno iracionalno''

18

17

Zaharova: Zelenski uključen u krvavo cjenkanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner