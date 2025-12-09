Sutra nova sjednica: Hoće li se riješiti problem oko novog prelaza u Gradišci

Sjednica Upravnog odbora (UO) Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) zakazana je za sutra s početkom u 12:00 sati, a na dnevnom redu će se naći i izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO.

Kako je iz Kabineta predsjedavajućeg Upravnog odbora UIO potvrđeno za "Kliks", na dnevnom redu će se naći i odluka o raspodjeli prihoda od putarine za auto-puteve i puteve.

Osim toga, biće razmatrana i odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenta za raspodjelu sredstava za period oktobar - decembar 2025. godine.

Na dnevnom redu će se naći i prijedlozi odluka za privremena poravnanja među entitetima za 2023, 2024. i 2025. godinu.

U fokusu je svakako Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO koji se odnosi na Granični prelaz u Gradišci čija je izmjena "pala" na prethodnoj sjednici.

Protiv usvajanja izmjena ponovo je bio Zijad Krnjić koji je tražio da predsjedavajući Srđan Amidžić (SNSD) na dnevni red uvrstiti odluku o raspodjeli prihoda od PDV-a i poravnanje.

Izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO je formalnost koja je potrebna zbog otvaranja novih radnih mjesta za carinike koji trebaju raditi na novom graničnom prelazu.

Svečano otvaranje GP Gradiška je zakazano za 11. decembar.