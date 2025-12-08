Krnjić spriječio usvajanje pravilnika za novi GP Gradiška

Milioni putnika i dalje će čekati na starom graničnom prelazu Gradiška. Da novi krene s radom spriječio je Zijad Krnjić. To nije prioritet članu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH kojeg imenuje Vlada Federacije.

Opet je glasao protiv izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave. Jedan čovjek maltretira sve ostale, kategoričan je Srđan Amidžić.

„Čovjek kaže da mu smeta da se otvori novi granični prelaz i smatra da to nije prioritet i da gužve nisu prevelike. Njemu smeta da imate situaciju da ono što se trenutno dešava na starom graničnom prelazu da se prepolovi u smislu kolona i svega ostalog i smatra da o tome ne treba da razgovara u ovom momentu.Treba nam jedna formalna odluka, gdje ćete vi dići ruku i reći to je ok, vi krenete da uslovljavate, da od toga pravite političku priču i niste spremni da podržite ono što je u interesu građana BiH", rekao je Srđan Amidžić, predsjednik Upravnog odbora UIO BiH.

Oni će to uraditi prije ili poslije, optimistična je predsjedavajuća Savjeta ministara BiH. Kada bude otvoren, prelaz će biti privremeni.

„Da će se institucije staviti na dispoziciju, da on profunkcioniše u punom kapacitetu, a sve ostalo će ići, sve znamo, ide temeljem sporazuma. Znači da se granični prelaz uvede u sporazum između BiH i Hrvatske, kojim će biti određena kategorija graničnog prelaza i na koji način će on biti kao dio tog sporazuma kao stalni granični prelaz“, rekla je Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH.

„Još prije dvije-tri godine most koji je sagrađen iz resora kojim upravljam bio je spreman, ali smo dali samo tada građevinsku upotrebu tog mosta kako bi se radila priključna cesta i odtad čekamo. Nekoliko rokova je probijeno, ali evo napokon imamo priliku da se to stavi u funkciju“, kaže Edin Forto, ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH.

Zijad Krnjić danas nije htio da stane pred novinare. Ono što njemu nije prioritet izgleda ovako: broj putnika koji je u ovoj godini na starom prelazu prešao granicu je veći od 4.050.000, 987.000 putničkih automobila, broj autobusa je oko 10.600, a teretnih vozila 100.398. Otvaranjem novog prelaza, kolone vozila na granici bi bile prepolovljene. Svakako, i dalje će u funkciji biti stari granični prelaz u Gradišci.