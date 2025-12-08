Hoće li rezultati biti do Božića? Pojedinci u CIK-u bi da sve prebrojavaju, drugi bi da završavaju

Sa današnje sjednice CIK-a bez konačnih rezultata prijevremenih izbora u Srpskoj. Umjesto toga, stigla je naredba o ponovnom kontrolnom brojanju glasačkih listića sa 51 biračkog mjesta. Rok za objavu rezultata je 23. decembar, ali u složenim situacijama, kao što je ova, krajnji rok će biti na Božić, 7. januara sljedeće godine.

Za ovu odluku nisu bili svi, dok su drugi išli toliko daleko da su tražili ponovno brojanje sa svih biračkih mjesta.

"Ja sam 5. decembra predložila da Glavni centar za brojanje izvrši ponovno brojanje u svim izbornim jedinicama u svim biračkim mjestima imajući u vidu rezultate s kontrolnog brojanja na 23 biračka mjesta", rekla je Vanja Bjelica Prutina.

Sljedeći dan je predložila da kada se već ne mogu prebrojati sva mjesta, da se prebroje ona biračka mjesta gdje je donesen zaključak da se sprovede postupak utvrđivanja nepravilnosti u procesu glasanja u izbornim jedinicama, ali da se uvrste i druga biračka mjesta na koja se ukazuje od strane drugog političkog subjekta (opozicije).

"Od početka tražim da se izvrši brojanje svega, pa sam predložila da se izvrši i brojanje Banjaluke i Istočnog Sarajeva".

Sa Prutinom se ne slaže Vlado Rogić. On poručuje da je sve "otišlo predaleko".

"Ja neću podržati ovu naredbu. Ovo su vrlo jednostavni izbori. Mi već ulazimo u dane kao da imamo četiri nivoa za prebrojavanje. Najvjerovatnije da nećemo moći utvrditi rezultate ni u onom periodu kada imamo opšte izbore u BiH. Previše smo imali kontrolnog brojanja, i previše smo otvorili biračkih mjesta za kontrolno brojanje. Izgleda da ćemo sve prebrojati u kontrolnom brojanju, a kad se uzme broj prigovora i žalbi za to nema opravdanja. Neću podržati", rekao je Rogić.

Irena Hadžiabdić kaže da je porazno da na ovako jednostavnom nivou i izborima su prinuđeni da vrše ovoliki broj provjera.

"Na dan izbora smo dobili samo pet prigovora, provjerom na terenu broj prigovora je bio manji od 10. Provjerom zapisnika utvrdili smo samo na 13 biračkih mjesta primjedbe unesene u zapisnik. Mi smo naložili glavnom centru za brojanje nakon što skeniraju izvode iz centralnog biračkog spiska radi pravilnog utvrđivanja odaziva, sve spiskove koji su sumnjivi jednostavnim pregledom, kao da je neko potpisivao za druge osobe, da se oni izdvoje. Nikakvi drugi dokazi CIK-u o nepravilnostima nisu dostavljeni, osim isticanja nelogičnih rezultata", rekla je Irena Hadžiabdić.

Za naredbu o ponovnom kontrolnom brojanju glasalo je pet članova CIK-a, dok je jedan bio protiv. Rok za objavu rezultata je 23. decembar, a u slučaju složenijih provjera krajnji rok je 7. januar.