Amidžić: Molio sam Krnjića da navede razlog glasanja protiv, kaže da granični prelaz nije prioritet

Izvor:

SRNA

08.12.2025

16:06

Komentari:

2
Амиџић: Молио сам Крњића да наведе разлог гласања против, каже да гранични прелаз није приоритет
Foto: ATV

Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH iz Federacije BiH Zijad Krnjić i danas je glasao protiv izmjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji UIO, čime je spriječen rad novog graničnog prelaza Gradiška.

Predsjednik Upravnog odbora UIO Srđan Amidžić rekao je da to oslikava BiH i stanje u zemlji.

Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Republika Srpska ne prihvata nikakva uslovljavanja

On je naveo da je riječ o formalnoj odluci, ali da je Krnjić optet glasao protiv, obrazloživpši da "to nije prioritet".

"Na sjednici sam ga molio da navede razlog glasanja protiv, a čovjek kaže da to nije prioritet", rekao je Amidžić novinarima nakon sjednice Upravnog odbora UIO BiH.

Amidžić je istakao da bi otvaranjem novog prelaza Gradiška kolone vozila, koja čekaju na granici, bile prepolovljene.

Tagovi:

Srđan Amidžić

UIO BiH

Granični prelaz Gradiška

Komentari (2)
