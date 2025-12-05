Logo
Amidžić o Reformskoj agendi: Dokaz da možete biti na EU putu, a da sačuvate sopstveni interes i identitet

Izvor:

RTRS

05.12.2025

09:40

Foto: ATV

Pozivtivna ocjena Reformske agende od strane Evropske komisije je dokaz da možete biti na EU putu, a da sačuvate sopstveni interes i identitet, rekao je u našem Jutarnjem programu ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

''Jedan je vezan za Ugovor o zajmu, drugi je vezan za Instrument. To treba da se usvoji i ti dokumenti predstavljaju preduslov za prvu trašu bespovratnih sredstava u iznosu od 75 miliona evra. S druge strane ohrabruje da vi možete reći da ne možete usvojiti neko zakonsko rješenje koje može da traži Evropska unija, ako je na štetu srpskog naroda'', istakao je Amidžić.

Срђан Амиџић

Republika Srpska

Amidžić na sastanku sa Flemingom: Konstruktivan dijalog od vitalnog je značaja za napredak

Istakao je da se razgovorom može doći do prihvatljivih rješenja.

''A to je da zaštitimo interes Republike Srpske, a i ispunimo standard EU'', jasan je Amidžić.

