Amidžić o Reformskoj agendi: Dokaz da možete biti na EU putu, a da sačuvate sopstveni interes i identitet

Pozivtivna ocjena Reformske agende od strane Evropske komisije je dokaz da možete biti na EU putu, a da sačuvate sopstveni interes i identitet, rekao je u našem Jutarnjem programu ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

''Jedan je vezan za Ugovor o zajmu, drugi je vezan za Instrument. To treba da se usvoji i ti dokumenti predstavljaju preduslov za prvu trašu bespovratnih sredstava u iznosu od 75 miliona evra. S druge strane ohrabruje da vi možete reći da ne možete usvojiti neko zakonsko rješenje koje može da traži Evropska unija, ako je na štetu srpskog naroda'', istakao je Amidžić.

Istakao je da se razgovorom može doći do prihvatljivih rješenja.

''A to je da zaštitimo interes Republike Srpske, a i ispunimo standard EU'', jasan je Amidžić.