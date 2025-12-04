Cvijanović: Slavu nam nisu mogli zabraniti okupatori, pa neće ni trovač Helez

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da sa ljudima poput ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza nije moguće graditi zajedničku budućnost, suživot, niti međunacionalno povjerenje i regionalne odnose.

Cvijanovićeva je dodala da je to definitivno i da je to posljednjim izjavama Helez ko zna koji put dokazao.

"Kao i sve prethodne, tako je i najnovija Helezova uvreda na račun predsjednika Srbije skandalozna i sramna. Takve gadosti i laži o predsjedniku Vučiću, kakve je na televiziji `Hajat` izgovorio Helez, normalan čovjek se stidi i da citira", navela je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da su sramne i Helezove uvrede na račun Željane Zovko i Maksa Primorca, koje je izrekao u istoj emisiji, dodajući da je tim uvredama, kao i onim na račun Vučića, više rekao o sebi, nego o njima.

"Dok vrijeđa zvaničnike i predstavnike susjednih zemalja, Srbima u Oružanim snagama i Ministarstvu odbrane u Savjetu ministara pokušava da uskrati pravo na plaćeno odsustvo povodom krsne slave. Osim što je kršenje zakona, to je i udar na identitet pravoslavnih hrišćana zaposlenih u toj instituciji", ukazala je Cvijanovićeva.

Ona je poručila Helezu da su Srbi zadržali i ponosno proslavljali svoje krsne slave i u mnogo težim vremenima od ovoga.

"Ako nam razni okupatori to nisu mogli zabraniti, neće ni jedan obični trovač, presuđeni nasilnik i presuđeni lažov, kakav je Zukan Helez", dodala je Cvijanovićeva.