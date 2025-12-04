UIO: Uslovi za otvaranje novog Graničnog prelaza Gradiška nisu ispunjeni

Uslovi za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška Novi most – Gornji Varoš nisu ispunjeni, jer Upravi odbor UIO nije usvojio Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje predloženo je da se u organizacionoj strukturi Uprave uspostavi nova organizaciona jedinica "Carinski referat na graničnom prelazu Gradiška Novi Most".

- Predlaganje izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi nije bilo moguće prije donošenja rješenja Ministarsva bezbjednosti BiH, jer je tek donošenjem pomenutog rješenja poznato kojoj vrsti roba će biti dozvoljen spoljnotrgovinski promet preko ovog graničnog prelaza. Uprava za indirektno oporezivanje je odmah po prijemu rješenja Ministarstva bezbjednosti preduzela aktivnosti na obezbjeđivanju uslova za uspostavljanje rada carinske službe na novom graničnom prelazu - navodi se u saopštenju UIO.

Navode da izmjena i dopuna Pravilnika kojom se uspostavlja nova organizaciona jedinica Carinski referat na graničnom prelazu Gradiška Novi Most je preduslov da bi se preduzele aktivnosti na ispunjavanju drugih uslova neophodnih za funkcionisanje carinske službe na ovoj lokaciji, koji zahtijevaju da se odredi šifra graničnog prelaza kako bi se znalo gdje je roba ušla/izašla u/iz Bosne i Hercegovine, da se obezbijedi informatička podrška na novoj lokaciji i pristup carinskoj aplikaciji, da se izradi pečat nove organizacione jedinice, izvrši uključivanje novog graničnog prelaza u sistem NCTS-a (novog kompjuterizovanog provoznog postupka), uključivanje u TIR i ATA sistem i drugi uslovi koji se moraju obezbijediti za provođenje carinskih postupaka, a čije ispunjenje zavisi od prethodno uspostvljene nadležne organizacione jedinice.

- O svemu prethodno pomenutom UIO je obavjestila predsjedavajuću Savjeta ministara BiH, njene zamjenike, zamjenika ministra bezbjednosti, kao i članove Upravnog odbora UIO. Upravi za inditrektmo oporezivanje potrebno je 48 sati od trenutka usvajanja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u UIO, kako bi se ispunili prethodno pomenuti uslovi i sve bilo spremno za početak rada novog graničnog prelaza Gradiška Novi most – Gornji Varoš - navode iz UIO.