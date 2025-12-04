Muškarac sa kojim je Ana Volš navodno bila u vezi svjedočio na suđenju Brajanu: Otkrio sve o njihovom odnosu

Na suđenju Brajanu Volšu za ubistvo supruge Ane, rođene Beograđanke, danas je svjedočio Vilijam Fastov, sa kojim je Ana navodno bila u vezi prije nestanka.

On je rekao da su njih dvoje započeli "intimnu" vezu prije nego što je ona nestala bez traga 1. januara 2023. godine. Fastov, agent za nekretnine, pomogao joj je da pronađe smještaj u Vašingtonu, gdje je putovala na posao iz porodične kuće u Bostonu.

Fastov je, kao i Ana, imao djecu, iako je bio razdvojen od sopstvene supruge, rekao je on, prenosi Foks Njuz.

Kako je ispričao, zbližili su se zbog zajedničkih interesovanja, uključujući fitnes, i zbog problema koje su imali kao roditelji. Onda su započeli svoju aferu, rekao je.

Iako nikada nije prenoćio u njenoj kući u Vašingtonu, ona je ostajala kod njega, rekao je Fastov. Na pitanje da li je vezu sa Anom držao u tajnosti, odgovorio je da "nije, ne".

"Ana je smatrala da je zaista važno da Brajan, kada sazna za njihovu vezu, to čuje od nje. Izrazila je veliku zabrinutost i mislim da je smatrala da bi to bio udarac po njen integritet da sazna na drugi način", rekao je Fastov.

Fastov je rekao da je ljeta 2022. godine njegova veza sa Anom Volš postala ozbiljnija i da je prestao da se viđa sa drugim ženama. Te godine su počeli da provode praznike zajedno, putovali su u Dablin u Irskoj za Dan zahvalnosti. Fastov i Ana Volš su proveli Badnje veče zajedno u Anapolisu. Poslije Dablina, Ana je odletjela u Srbiju da posjeti majku, dok se on vratio u Vašington.

"Ana je bila izuzetno razočarana što nije bila u poziciji da bude majka kakvu, kako je vjerovala, djeca zaslužuju", svjedočio je Fastov.

Anin let za Masačusets na Božić je otkazan zbog snijega i bila je primorana da vozi do kuće, propustivši veći dio praznika sa svojom djecom. Fastov je rekao da su se Brajan i Ana Volš posvađali oko njenog propuštanja praznika.

"Rekla mi je da su se posvađali oko toga i da je bilo nekih spornih tačaka", rekao je.

Svjedočio je da mu je Ana rekla da njena djeca žive sa ocem u Kohasetu, predgrađu Bostona, jer je Volšova kućna kazna zbog osude za prevaru sa umjetninama na federalnom nivou bila uslovljena time da on bude njihov glavni staratelj.

Tužioci su naveli dva moguća motiva za Anino ubistvo. Prvi je bijes zbog afere. Drugi je taj što je navodno Brajan Volš vjerovao da će imati veće šanse da izbjegne federalni zatvor ako mu supruga ne bude prisutna i ako on bude jedini staratelj njihovo troje djece.

Volšova odbrana je negirala da je on imao bilo kakvo saznanje o aferi, iako je više puta pomenuo Fastova tokom intervjua sa detektivima prije hapšenja i navodno ga je potražio na internetu prije Aninog nestanka.

Anini ostaci nisu pronađeni, ali su tužioci u srijedu poroti pokazali testeru i sjekiricu pronađene u kontejneru u blizini kuće majke Brajana Volša, koje je optuženi navodno koristio da rasparča svoju ženu.

U istom kontejneru su se nalazili i njen karton vakcinacije protiv Kovid-19, odjeća, krvavi peškiri i tepih sličan onom koji je uzet iz porodične kuće.