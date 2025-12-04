Sijarto: Brisel nije uspio da stabilizuje Balkan

Izvor:
04.12.2025
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto istakao je da EU nije bila u stanju da riješi sukob u Ukrajini niti da stabilizuje Balkan.
Sijarto je upozorio da su pogrešne politike rukovodstva EU dovele do međunarodne izolacije Brisela, te da evropski blok više nije ključni igrač u globalnoj politici i ekonomiji.
"Usvajanjem proratnih, promigracionih i prorodnih politika, Evropa se izolovala u svjetskoj politici. To je rezultiralo time da EU više nije vodeći igrač ni u svjetskoj politici ni u globalnoj ekonomiji", rekao je Sijarto na konferenciji za novinare u Beču nakon sastanka sa generalnim sekretarom Austrijske partije slobode Kristijanom Hafenekerom.
Prema njegovim riječima, poslednjih godina došlo je do naglog pada konkurentnosti evropske ekonomije, a Evropa je sada potpuno izgubila svoju bezbjednost.
"Naravno, EU se bori i željela bi da ostavi utisak da je uključena u rješavanje sukoba, ali to nije slučaj", primijetio je Sijarto.
On je istakao da se izlaz iz ove situacije može pronaći ako na vlast u zemljama EU dođu patriotske, odnosno desno orijentisane konzervativne političke snage.
"Mi, patriote, želimo mir. Ne želimo ilegalne migracije i zaštitićemo našu djecu od rodne ideologije. Dogovorili smo se da Evropu ponovo učinimo jakom, ali na način koji je zasnovan na jakim nacijama i državama. Koncept sjedinjenih država Evrope nam je neprihvatljiv. Ideja Brisela o supersili je, takođe, neprihvatljiva", poručio je Sijarto.
