Logo
Large banner

Sijarto: Brisel nije uspio da stabilizuje Balkan

Izvor:

SRNA

04.12.2025

16:34

Komentari:

0
Сијарто: Брисел није успио да стабилизује Балкан
Foto: ATV

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto istakao je da EU nije bila u stanju da riješi sukob u Ukrajini niti da stabilizuje Balkan.

Sijarto je upozorio da su pogrešne politike rukovodstva EU dovele do međunarodne izolacije Brisela, te da evropski blok više nije ključni igrač u globalnoj politici i ekonomiji.

hitna pomoc srbija1

Scena

Miloš Obrenović doživio moždani udar

"Usvajanjem proratnih, promigracionih i prorodnih politika, Evropa se izolovala u svjetskoj politici. To je rezultiralo time da EU više nije vodeći igrač ni u svjetskoj politici ni u globalnoj ekonomiji", rekao je Sijarto na konferenciji za novinare u Beču nakon sastanka sa generalnim sekretarom Austrijske partije slobode Kristijanom Hafenekerom.

Prema njegovim riječima, poslednjih godina došlo je do naglog pada konkurentnosti evropske ekonomije, a Evropa je sada potpuno izgubila svoju bezbjednost.

"Naravno, EU se bori i željela bi da ostavi utisak da je uključena u rješavanje sukoba, ali to nije slučaj", primijetio je Sijarto.

Кочани-суђење-04122025

Region

Bivši gradonačelnici Kočana odbacili krivicu za požar u diskoteci u kojem su stradale 63 osobe

On je istakao da se izlaz iz ove situacije može pronaći ako na vlast u zemljama EU dođu patriotske, odnosno desno orijentisane konzervativne političke snage.

"Mi, patriote, želimo mir. Ne želimo ilegalne migracije i zaštitićemo našu djecu od rodne ideologije. Dogovorili smo se da Evropu ponovo učinimo jakom, ali na način koji je zasnovan na jakim nacijama i državama. Koncept sjedinjenih država Evrope nam je neprihvatljiv. Ideja Brisela o supersili je, takođe, neprihvatljiva", poručio je Sijarto.

Podijeli:

Tag:

Peter Sijarto

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић са Савезом синдиката

Društvo

Za koji iznos će biti povećane plate u obrazovanju i kulturi

26 min

0
Кремљ о Путиновој посјети: Индија је наш привилеговани стратешки партнер

Svijet

Kremlj o Putinovoj posjeti: Indija je naš privilegovani strateški partner

28 min

0
Пјесма Халида Бешлића угледала свјетлост дана

Scena

Pjesma Halida Bešlića ugledala svjetlost dana

31 min

0
Истраживање открива ризике кориштења телефона код дјеце млађе од 13 година

Zdravlje

Istraživanje otkriva rizike korištenja telefona kod djece mlađe od 13 godina

38 min

0

Više iz rubrike

Кремљ о Путиновој посјети: Индија је наш привилеговани стратешки партнер

Svijet

Kremlj o Putinovoj posjeti: Indija je naš privilegovani strateški partner

28 min

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Djevojka (27) nestala prije 10 dana, roditelji u strahu za njen život: ''Bivši dečko je opsjednut njom''

49 min

0
Федерика Могерини поднијела оставку

Svijet

Federika Mogerini podnijela ostavku

1 h

0
Путин допутовао у Индију

Svijet

Putin doputovao u Indiju

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

48

Kako da stara jelka izgleda bujnije i ljepše: Isprobajte ovaj trik

16

42

Kupio burek pa alarmirao inspekciju zbog opasnosti koju je našao u njemu

16

34

Sijarto: Brisel nije uspio da stabilizuje Balkan

16

27

Miloš Obrenović doživio moždani udar

16

25

Bivši gradonačelnici Kočana odbacili krivicu za požar u diskoteci u kojem su stradale 63 osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner