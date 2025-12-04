Logo
Istraživanje otkriva rizike korištenja telefona kod djece mlađe od 13 godina

04.12.2025

16:11

Komentari:

0
Истраживање открива ризике кориштења телефона код дјеце млађе од 13 година
Foto: Pexels.com

Sve više učimo o uticaju pametnih telefona na djetinjstvo, a nalazi nove američke studije o djeci na pragu adolescencije otkrivaju zabrinjavajuće podatke. Istraživanje je pokazalo da je posjedovanje pametnog telefona u dobi od 12 godina povezano s povećanim rizikom od depresije, pretilosti i nedostatka sna u poređenju s djecom koja ga nemaju.

Ajfon je lansiran prije manje od 20 godina, stoga mnoga djeca koja danas ulaze u tinejdžerske godine ne poznaju svijet bez pametnih telefona. Upravo zato studije poput ove pokušavaju rasvijetliti njihove učinke.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Banja Luka

Poznato zašto je veliki dio Banjaluke sinoć ostao bez struje

"Naši nalazi sugerišu da bismo pametne telefone trebali smatrati značajnim faktorom u zdravlju tinejdžera, pažljivo pristupajući odluci o davanju telefona djetetu i uzimajući u obzir potencijalne uticaje na njihov život i zdravlje", kaže dječji i adolescentni psihijatar Ran Barzilej iz Dječje bolnice u Filadelfiji.

Zabrinjavajuće brojke

Podaci prikupljeni od 10.588 mladih u sklopu studije o razvoju mozga adolescenata pružili su uvid u zdravlje učesnika u dobi od 12 godina. Uzevši u obzir i druge varijable, poput demografskih podataka i socioekonomskog statusa, istraživači su otkrili da je u dobi od 12 godina gotovo 6.5 posto djece s telefonom imalo dijagnozu depresije, u poređenju sa otprilike 4,5 posto onih bez telefona.

Kada je riječ o pretilosti, brojke su takođe značajne: oko 18 posto korisnika pametnih telefona bilo je pretilo, u poređenju sa 12 posto 12-godišnjaka bez ovih uređaja. Što se tiče spavanja, čak 47 posto 12-godišnjaka s telefonima prijavilo je nedovoljno sna - manje od devet sati noću - dok je taj postotak kod njihovih vršnjaka bez telefona iznosio 31 posto.

Полиција Италија

Svijet

Djevojka (27) nestala prije 10 dana, roditelji u strahu za njen život: ''Bivši dečko je opsjednut njom''

Istraživanje je pokazalo da su djeca koja su imala telefon do 13. godine vjerovatnije prijavljivala probleme s mentalnim zdravljem, uključujući depresiju, i nedovoljan san nego ona koja ga nisu imala. Međutim, tokom te godine nije zabilježena primjetna promjena u riziku od pretilosti.

Prednosti i nedostaci

Istraživači priznaju da korištenje telefona može imati i koristi, što su pokazale i druge studije, ali naglašavaju da se uređaji moraju koristiti odgovorno.

"Za mnoge tinejdžere, pametni telefoni mogu igrati konstruktivnu ulogu jačanjem društvenih veza, podržavanjem učenja i pružanjem pristupa informacijama i resursima koji potiču osobni rast", kaže Barzilej.

"Isto tako, neke porodice mogu smatrati pametni telefon nužnošću za sigurnost ili komunikaciju."

Мирослав Бојић

Republika Srpska

Tuđa njega i pomoć, investicije: Bojić otkrio o čemu je razgovarano u Vladi

Ograničenja studije

Važno je napomenuti da postoje i određene nijanse u podacima. Na primjer, depresija je mjerena kao bilo koje razdoblje depresije tokom djetetovog života, pa se u nekim slučajevima mogla pojaviti i prije nego što su djeca dobila telefon.

Takođe, u opservacijskoj studiji poput ove nije moguće izvući zaključke o uzroku i posljedici. Ipak, jačina povezanosti, kao i promjene zabilježene između 12. i 13. godine, ukazuju na potrebu za daljnjim istraživanjem. Ovi nalazi se podudaraju sa onim što već znamo o uticaju pametnih telefona na odrasle: uređaji mogu povećati stres, pojačati osjećaj rastresenosti i iscrpljenosti te čak preoblikovati način na koji naši mozgovi funkcioniraju.

Šta dalje?

U budućim studijama, istraživači namjeravaju proučiti kako vrijeme provedeno pred ekranom i različite vrste aplikacija utiču na ove ishode te koje bi se protivmjere mogle preduzeti.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Jednomjesečni pritvor osumnjičenom za obljubu djeteta u Trebinju

"Ključno je da mladi ljudi imaju vremena daleko od svojih telefona kako bi se bavili tjelesnom aktivnošću, što može zaštititi od pretilosti i s vremenom poboljšati mentalno zdravlje", zaključuje Barzilej. Istraživanje je objavljeno u časopisu Pediatrics.

djeca

Mobilni telefon

Komentari (0)
16

42

Kupio burek pa alarmirao inspekciju zbog opasnosti koju je našao u njemu

16

34

Sijarto: Brisel nije uspio da stabilizuje Balkan

16

27

Miloš Obrenović doživio moždani udar

16

25

Bivši gradonačelnici Kočana odbacili krivicu za požar u diskoteci u kojem su stradale 63 osobe

16

23

Za koji iznos će biti povećane plate u obrazovanju i kulturi

