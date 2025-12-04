Istraživanje otkriva rizike korištenja telefona kod djece mlađe od 13 godina

Sve više učimo o uticaju pametnih telefona na djetinjstvo, a nalazi nove američke studije o djeci na pragu adolescencije otkrivaju zabrinjavajuće podatke. Istraživanje je pokazalo da je posjedovanje pametnog telefona u dobi od 12 godina povezano s povećanim rizikom od depresije, pretilosti i nedostatka sna u poređenju s djecom koja ga nemaju.

Ajfon je lansiran prije manje od 20 godina, stoga mnoga djeca koja danas ulaze u tinejdžerske godine ne poznaju svijet bez pametnih telefona. Upravo zato studije poput ove pokušavaju rasvijetliti njihove učinke.

Banja Luka Poznato zašto je veliki dio Banjaluke sinoć ostao bez struje

"Naši nalazi sugerišu da bismo pametne telefone trebali smatrati značajnim faktorom u zdravlju tinejdžera, pažljivo pristupajući odluci o davanju telefona djetetu i uzimajući u obzir potencijalne uticaje na njihov život i zdravlje", kaže dječji i adolescentni psihijatar Ran Barzilej iz Dječje bolnice u Filadelfiji.

Zabrinjavajuće brojke

Podaci prikupljeni od 10.588 mladih u sklopu studije o razvoju mozga adolescenata pružili su uvid u zdravlje učesnika u dobi od 12 godina. Uzevši u obzir i druge varijable, poput demografskih podataka i socioekonomskog statusa, istraživači su otkrili da je u dobi od 12 godina gotovo 6.5 posto djece s telefonom imalo dijagnozu depresije, u poređenju sa otprilike 4,5 posto onih bez telefona.

Kada je riječ o pretilosti, brojke su takođe značajne: oko 18 posto korisnika pametnih telefona bilo je pretilo, u poređenju sa 12 posto 12-godišnjaka bez ovih uređaja. Što se tiče spavanja, čak 47 posto 12-godišnjaka s telefonima prijavilo je nedovoljno sna - manje od devet sati noću - dok je taj postotak kod njihovih vršnjaka bez telefona iznosio 31 posto.

Svijet Djevojka (27) nestala prije 10 dana, roditelji u strahu za njen život: ''Bivši dečko je opsjednut njom''

Istraživanje je pokazalo da su djeca koja su imala telefon do 13. godine vjerovatnije prijavljivala probleme s mentalnim zdravljem, uključujući depresiju, i nedovoljan san nego ona koja ga nisu imala. Međutim, tokom te godine nije zabilježena primjetna promjena u riziku od pretilosti.

Prednosti i nedostaci

Istraživači priznaju da korištenje telefona može imati i koristi, što su pokazale i druge studije, ali naglašavaju da se uređaji moraju koristiti odgovorno.

"Za mnoge tinejdžere, pametni telefoni mogu igrati konstruktivnu ulogu jačanjem društvenih veza, podržavanjem učenja i pružanjem pristupa informacijama i resursima koji potiču osobni rast", kaže Barzilej.

"Isto tako, neke porodice mogu smatrati pametni telefon nužnošću za sigurnost ili komunikaciju."

Republika Srpska Tuđa njega i pomoć, investicije: Bojić otkrio o čemu je razgovarano u Vladi

Ograničenja studije

Važno je napomenuti da postoje i određene nijanse u podacima. Na primjer, depresija je mjerena kao bilo koje razdoblje depresije tokom djetetovog života, pa se u nekim slučajevima mogla pojaviti i prije nego što su djeca dobila telefon.

Takođe, u opservacijskoj studiji poput ove nije moguće izvući zaključke o uzroku i posljedici. Ipak, jačina povezanosti, kao i promjene zabilježene između 12. i 13. godine, ukazuju na potrebu za daljnjim istraživanjem. Ovi nalazi se podudaraju sa onim što već znamo o uticaju pametnih telefona na odrasle: uređaji mogu povećati stres, pojačati osjećaj rastresenosti i iscrpljenosti te čak preoblikovati način na koji naši mozgovi funkcioniraju.

Šta dalje?

U budućim studijama, istraživači namjeravaju proučiti kako vrijeme provedeno pred ekranom i različite vrste aplikacija utiču na ove ishode te koje bi se protivmjere mogle preduzeti.

Hronika Jednomjesečni pritvor osumnjičenom za obljubu djeteta u Trebinju

"Ključno je da mladi ljudi imaju vremena daleko od svojih telefona kako bi se bavili tjelesnom aktivnošću, što može zaštititi od pretilosti i s vremenom poboljšati mentalno zdravlje", zaključuje Barzilej. Istraživanje je objavljeno u časopisu Pediatrics.