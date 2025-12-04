Logo
Oglasilo se Ministarstvo o profesoru osumnjičenom za pedofiliju

Stevan Lulić

04.12.2025

15:33

Хапшење педофил Бијељина
Foto: Ustupljena fotografija

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske oglasilo se o slučaju profesora koji je uhapšen zbog sumnje da je pokušao polno da iskoristi djevojčicu.

Iz Ministarstva su podsjetili da je profesoru otkazan ugovor o radu.

Hronika

Ukrao pola tone kupusa, pa bježao od policije

"Ministarstvo prosvjete i kulture, povodom informacija objavljenih u medijima o lišavanju slobode lica M.S. iz Banjaluke, koje je bilo angažovano po osnovu ugovora o djelu kao profesor u srednjoj školi u Laktašima, obavještava javnost da je navedeni ugovor bez odlaganja raskinut po saznanju za navode koje nadležni organi trenutno provjeravaju", naveli su iz ove institucije.

Федерика Могерини

Svijet

Federika Mogerini podnijela ostavku

Dodaju da je M.S. u trenutku zaključenja ugovora ispunjavao sve zakonom propisane uslove i nije bio evidentiran, niti poznat nadležnim institucijama Republike Srpske po sličnom neprimjerenom ponašanju prema maloljetnim osobama.

"Ministarstvo prosvjete i kulture najoštrije osuđuje svaki vid neprimjerenog ponašanja nad djecom. Ministarstvo prosvjete i kulture u potpunosti podržava Ministarstvo unutrašnjih poslova i Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini u sprovođenju svih zakonom propisanih mjera i radnji radi potpunog rasvjetljavanja ovog slučaja i utvrđivanja odgovornosti", zaključuju u Ministarstvu.

