Raskinut ugovor o radu profesoru osumnjičenom za pedofiliju

Izvor:
SRNA
04.12.2025
13:37
Komentari:1
Banjalučaninu čiji su inicijali M.S. raskinut je ugovor o radu u Srednjoškolskom centru Laktaši nakon što je osumnjičen za seksualno iskorištavanja djeteta, rečeno je Srni u ovoj obrazovnoj ustanovi.
Iz Srednjoškolskog centra Laktaši navode da će pružiti sve potrebne dodatne informacije nadležnim institucijama.
Ističu da je M.S. angažovan od 1. septembra kao profesor praktične i stručno-teorijske nastave za auto-električara i da je bio jedini kandidat prijavljen za to radno mjesto.
Prije zaključenja ugovora, kako je navedeno, dostavio je svu traženu dokumentaciju propisanu Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i pravilnicima.
Iz Srednjoškolskog centra Laktaši naglašavaju da je ovo lice dostavilo i uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka i da nije osuđivano koja su izdali Osnovni sud i Policijska uprava Banjaluka.
Osim toga, dostavio je i uvjerenje o radnoj sposobnosti, kojim se potvrđuje da je psihofizički sposoban da obavlja posao na tom radnom mjestu.
Banjalučanin čiji su inicijali M.S. uhapšen je juče na području Bijeljine u nastavku operativne akcije "Karika" zbog seksualnog iskorištavanja djeteta.
Hronika
Banjalučanin osumnjičen za pedofiliju predat Tužilaštvu
Uhapsili su ga službenici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, a jutros je predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.
On je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije za seksualno zlostavljanje ili iskorištavanje djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.
Hronika
3 h0
Svijet
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
6 h1
Hronika
6 h0
Hronika
7 h0
Najnovije
Najčitanije
16
42
16
34
16
27
16
25
16
23
Trenutno na programu