Raskinut ugovor o radu profesoru osumnjičenom za pedofiliju

Banjalučaninu čiji su inicijali M.S. raskinut je ugovor o radu u Srednjoškolskom centru Laktaši nakon što je osumnjičen za seksualno iskorištavanja djeteta, rečeno je Srni u ovoj obrazovnoj ustanovi.

Iz Srednjoškolskog centra Laktaši navode da će pružiti sve potrebne dodatne informacije nadležnim institucijama.

Ističu da je M.S. angažovan od 1. septembra kao profesor praktične i stručno-teorijske nastave za auto-električara i da je bio jedini kandidat prijavljen za to radno mjesto.

Prije zaključenja ugovora, kako je navedeno, dostavio je svu traženu dokumentaciju propisanu Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i pravilnicima.

Iz Srednjoškolskog centra Laktaši naglašavaju da je ovo lice dostavilo i uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka i da nije osuđivano koja su izdali Osnovni sud i Policijska uprava Banjaluka.

Osim toga, dostavio je i uvjerenje o radnoj sposobnosti, kojim se potvrđuje da je psihofizički sposoban da obavlja posao na tom radnom mjestu.

Banjalučanin čiji su inicijali M.S. uhapšen je juče na području Bijeljine u nastavku operativne akcije "Karika" zbog seksualnog iskorištavanja djeteta.

Hronika Banjalučanin osumnjičen za pedofiliju predat Tužilaštvu

Uhapsili su ga službenici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske, a jutros je predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

On je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije za seksualno zlostavljanje ili iskorištavanje djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.