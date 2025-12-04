Podnesena prijava protiv dva policajca zbog sumnje u propuste kada je pretučena Nives Arnautović

Advokat Amer Homarac, u svojstvu punomoćnika oštećene Nives Arnautović, podnio je prijavu Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo protiv dva policijska službenika PU Centar zbog navodnih ozbiljnih propusta u postupanju tokom intervencije na prijavu nasilja, a koja se dogodila 28. novembra 2025. godine.

Osumnjičenom za krivično djelo "nasilje u porodici" Ismetu Porobiću je određen jednomjesečni pritvor.

"U prijavi je navedeno da su policijski službenici oko 23:30 sati stigli na lice mjesta, nakon prijave nasilja nad mojom klijenticom. Po dolasku su zatekli Nives Arnautović sa vidljivim povredama, obilnim tragovima krvi na licu, tijelu i odjeći, te njenim jasnim i nedvosmislenim pozivom za pomoć", naveo je advokat Homorac.

Svijet Influenserka preživjela pakao prije nego što je izdahnula: Ovo su novi detalji zločina

Navodi da je u trenutku kada su policijski službenici pokušali ući u stan, osumnjičeni Ismet Porobić nasilno odgurnuo žrtvu, sprječavao službenike u ulasku, unosio im se u lice, naguravao ih i upućivao im prijetnje.

"Uprkos tome, policijski službenici nisu primijenili niti jednu od zakonom propisanih zaštitnih i represivnih mjera - nisu lišili slobode osumnjičenog, nisu pozvali hitnu pomoć, nisu ušli u stan radi osiguravanja žrtve, niti su preduzeli hitne radnje koje su obavezni provesti u ovakvim situacijama", dodao je.

Advokat kaže da posebno zabrinjava činjenica da je jedan od policijskih službenika situaciju pokušao riješiti verbalnim umirivanjem osumnjičenog, ističući poznanstvo sa istim.

"Nakon takve komunikacije, napustili su lice mjesta, iako su ih i žrtva i susjed upozoravali na visok nivo opasnosti. Napuštanjem lica mjesta bez ikakve zaštite žrtve, omogućeno je da se nasilje nad Nives Arnautović nastavi sve do ranih jutarnjih sati, kada je uspjela pobjeći", ističe Homarac.

Hronika Panter iza rešetaka zbog nasilja u porodici

Advokat ističe da ovaj slučaj predstavlja ozbiljan profesionalni i sistemski propust.

"Policijski službenici imaju jasnu zakonsku obavezu da žrtvu odmah zaštite, osiguraju lice mjesta, uklone počinitelja i obavezno pozovu medicinsku pomoć. Nijedna od tih radnji tada nije provedena. Prijava je podnesena s ciljem da se utvrdi odgovornost policijskih službenika i da se spriječi da nepostupanje ili postupanje suprotno zakonu ponovo dovede u situaciju u kojoj bi žrtve nasilja ostale bez adekvatne zaštite. Ovakvi propusti ne samo da narušavaju povjerenje građana u institucije, nego imaju posljedice, a sve češće i tragične posljedice. U ime svoje klijentice, očekujem hitno djelovanje nadležnih organa kako bi se osiguralo da zakoni ove države štite sve žrtve jednako, bez izuzetaka i bez uticaja privatno poznaničkih veza", dodao je.

Republika Srpska Sve više žena rađa u četrdesetim, smanjuje se broj majki tinejdžerki

Advokat Homorac se zahvalio timu Fondacije lokalne demokratije i Sigurne kuće, Zavodu hitne medicinske pomoći, KUM-u, MUP-u Kantona Sarajevo i Tužilaštvu Kantona Sarajevo, na profesionalnom pristupu i pruženoj pomoći Nives Arnautović.

Podsjetimo, određen je jednomjesečni pritvor Ismetu Porobiću koji je pretukao Nives Arnautović.

Navode da se Porobić sumnjiči da je počinio krivično djelo "Nasilje u porodici", a pritvor može trajati do 1. januara 2026. godine ili do nove odluke Suda.

Pritvor mu je određen zbog postojanja opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela.