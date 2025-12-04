Logo
Nova teška saobraćajka: Pješak poginuo na mjestu nesreće, saobraćaj obustavljen!

04.12.2025

Нова тешка саобраћајка: Пјешак погинуо на мјесту несреће, саобраћај обустављен!

Teška saobraćajna nesreća, u kojoj je poginuo pješak, dogodila se jutros u mjestu Donji Hadžići, saopštila je sarajevska policija.

"Jutros oko 06.20 sati na magistralnom pravcu M-17, u mjestu Donji Hadžići, dogodila se saobraćajna nezgoda. Tom prilikom došlo je do udara i obaranja pješaka od strane vozila. Pješak (1951) je od zadobijenih povreda podlegao na mjestu nesreće, čiju je smrt konstatovao ljekar Hitne pomoći", navode iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Kako navode, vozač koji je upravljao autom je ostao na mjestu događaja.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a policijski službenici su na terenu.

Saobraćaj na ovom dijelu puta je potpunosti obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

