"Direktna linija": Evo kada će Putin održati veliku pres konferenciju

04.12.2025
07:25
Predsjednik Rusije Vladimir Putin sumiraće rezultate godine 19. decembra, saopštio je Kremlj.
- Velika pres konferencija i "direktna linija" biće održane 19. decembra. Početak programa je u 10 sati po srednjeevropskom vremenu - navode u Kremlju.
Prikupljanje pitanja za predsjednika države počinje od danas.
Za ovaj događaj uvek vlada ogromno interesovanje i građana i medija. Prošle godine stiglo je čak 1,2 miliona pitanja.
