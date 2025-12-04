"Direktna linija": Evo kada će Putin održati veliku pres konferenciju

- Velika pres konferencija i "direktna linija" biće održane 19. decembra. Početak programa je u 10 sati po srednjeevropskom vremenu - navode u Kremlju.

Prikupljanje pitanja za predsjednika države počinje od danas.

Za ovaj događaj uvek vlada ogromno interesovanje i građana i medija. Prošle godine stiglo je čak 1,2 miliona pitanja.