"Direktna linija": Evo kada će Putin održati veliku pres konferenciju

Izvor:

Agencije

04.12.2025

07:25

Komentari:

0
"Директна линија": Ево када ће Путин одржати велику прес конференцију
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sumiraće rezultate godine 19. decembra, saopštio je Kremlj.

- Velika pres konferencija i "direktna linija" biće održane 19. decembra. Početak programa je u 10 sati po srednjeevropskom vremenu - navode u Kremlju.

Prikupljanje pitanja za predsjednika države počinje od danas.

Za ovaj događaj uvek vlada ogromno interesovanje i građana i medija. Prošle godine stiglo je čak 1,2 miliona pitanja.

Vladimir Putin

Rusija

