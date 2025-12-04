Logo
Putin: Kijev je izabrao sukob, Rusija predlagala Ukrajini da povuče trupe iz Donbasa

Izvor:

Agencije

04.12.2025

08:20

Komentari:

Путин: Кијев је изабрао сукоб, Русија предлагала Украјини да повуче трупе из Донбаса
Foto: Tanjug/Russian Presidential Press Service via AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da je susret sa specijalnim Trampovim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom bio veoma koristan i da je to bio potreban razgovor, prenose RIA Novosti.

Sastanak je trajao dugo, jer je bilo neophodno proći kroz svaku stavku mirovnih prijedloga.

Ruski lider je dodao da su prijedlozi koje je američka strana donela u Moskvu u većoj ili manjoj mjeri bili zasnovani na njegovim dogovorima sa Trampom na Aljasci.

Rusija je Ukrajini predlagala da povuče trupe iz Donbasa i da ne započinje vojna dejstva, ali je Kijev, kako je naveo Vladimir Putin, "izabrao da ratuje".

"Rusija je predlagala Ukrajini da povuče svoje trupe iz Donbasa i da ne pokreće vojna dejstva, ali je Kijev izabrao da ratuje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, ističući da će Rusija osloboditi Donbas i Novorusiju u svakom slučaju, vojnim ili nekim drugim putem".

Vladimir Putin

Rusija

Donald Tramp

Ukrajina

