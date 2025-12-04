Srušio se američki borbeni avion: Snimljen trenutak pada

Američki borbeni avion F-16C Fighting Falcon iz akrobatske grupe U.S. Air Force Thunderbirds srušio se u udaljenom dijelu pustinje južno od aerodroma Trona, na rubu Nacionalnog parka "Death Valley".

Pilot je zadobio lakše povrede.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci koji prikazuju trenutak pada aviona i katapultiranje pilota.

An F-16C fighter jet belonging to the US Air Force Thunderbirds crashed near Trona Airport in California.



Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/bKrgKNOTa0 — PressTV Extra (@PresstvExtra) December 3, 2025

Incident je potvrđen u objavi na mreži Iks sa zvaničnog profila akrobatske jedinice Thunderbirds, prenosi b92.

"Dana 3. decembra 2025. oko 10:45 sati, pilot Thunderbirds sigurno se katapultirao iz aviona F-16C Fighting Falcon tokom trenažne misije u kontrolisanom vazdušnom prostoru u Kaliforniji. Pilot je u stabilnom stanju i prima dalju medicinsku njegu. Incident je pod istragom, a dodatne informacije objaviće Kancelarija za odnose s javnošću 57. krila", navedeno je u saopštenju.

Okolnosti nesreće i dalje se ispituju, a na teren su upućene istražne ekipe.