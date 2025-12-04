Ovi automobili gube najmanje vrijednost kao polovni

04.12.2025
08:48
Komentari:0
Koji automobili gube najmanje vrijednost kao polovni u Francuskoj? To su Dačija Sandero (benzin i dizel) i Logan. Koja je tajna njihovog uspjeha? Ovi modeli počinju sa niskom početnom cijenom, tako da vremenom gube manje od skupljih vozila drugih proizvođača.
Ovo je rezultat studije objavljene u Le Parizjenu, na osnovu podataka vodeće francuske platforme za prodaju automobila, Lebonkoin, prenosi Autoblog.rs.
Kako HAK magazin izvještava, obračun amortizacije je sproveden na vozilima niže kategorije, premium i električnim vozilima tokom pet godina, upoređujući prosječnu cijenu polovnih vozila sa prosječnom cijenom novih vozila u 2020. godini. Kako ostali automobili stoje sa održavanjem vrijednosti? Gradski automobili Pežo, Sitroen ili Reno su toliko sveprisutni da održavanje njihove vrijednosti postaje teže.
Visoko na listi su Folksvagen Polo, Suzuki Svift i Tojota Jaris. Među modelima koje Francuzi vole, Reno Klio izgleda bolje drži svoju vrijednost od Pežoa 208, možda zbog problema sa Pežoovim PureTech motorima. U svakom slučaju, recept za mali pad vrijednosti je jednostavan: pouzdan, benzinski pogon i relativno kompaktan automobil. Dizel modeli, s druge strane, gube tlo pod nogama.
Treba napomenuti da se neki od modela na ovoj listi više ne prodaju, ali su i dalje bili dostupni 2020. godine. Zato su uključeni.
Opadajuća vrijednost modela (od 2020. do 2025.):
Dačija Sandero (benzin) 14%
Dačija Sandero (dizel) 23%
Dačija Logan (benzin) 25%
Folksvagen Polo (benzin) 27%
Suzuki Svift (benzin) 30%
Tojota Jaris (benzin) 30%
Reno Klio (benzin) 33%
Folksvagen Polo (dizel) 33%
Micubiši Spejs Star (benzin) 35%
Nisan Mikra (benzin) 36%
Što se tiče električnih vozila, gubici su oko 60 procenata, ali ovdje treba uzeti u obzir da su kupci dobijali velike popuste na cijene novih modela u salonima, odnosno državne subvencije. Dakle, cijene su već bile znatno niže od onih u salonima, prenose Nezavisne.
