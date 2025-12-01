Logo

Revolucija na putevima: Od sada je moguće upravljati automobilom na daljinu

Foto: Pixabay

U Njemačkoj je danas na snagu stupio zakon koji omogućava da se automobilima upravlja na daljinu, odnosno da nije obavezno da se vozač nalazi u kabini automobila, već da može da automobilom upravlja na daljinski način, na primjer iz kontrolnog centra.

Svako ko želi da daljinskim upravlja vozilom mora da ima najmanje 21 godinu, posjeduje i vozačku dozvolu najmanje tri godine i završi specijalizovanu obuku.

"Ovim propisom stvaramo jasan pravni okvir za testiranje daljinski upravljanih vozila u javnom drumskom saobraćaju", rekao je državni sekretar za saobraćaj Kristijan Hirte, dok je iz Ministarstva saobraćaja saopšteno da vide konkretne primjene u oblasti "dijeljenja vožnje", prenosi Špigel.

Kako se navodi u saopštenju, nova mjera trebalo bi da unaprijedi autonomnu vožnju, a sam cilj je da se promoviše "dijeljenje automobila" i usluga robotaksija. Daljinski upravljana vozila bi takođe mogla da pomognu u efikasnijem korišćenju resursa dostave u budućnosti.

Do sada u Njemačkoj nije postojao zakonski okvir za vozila na daljinsko upravljanje, a novom mjerom je predviđeno da svako ko želi da daljinski upravlja vozilom mora da ima najmanje 21 godinu, posjeduje i vozačku dozvolu najmanje tri godine i završi specijalizovanu obuku.

Tehnička obuka uključuje tehničko znanje, kao i bezbjednosnu obuku koja obuhvata video ekrane, senzore i postupke u vanrednim situacijama.

