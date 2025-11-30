Logo
Evo koji je ispravan pritisak u gumama zimi za uštedu goriva i bezbjednu vožnju

30.11.2025

11:56

Дување гуме
Foto: Pexels / Photo by Andrea Piacquadio

Sa dolaskom zime mnogi vozači zanemaruju jednu od najjednostavnijih i najjeftinijih provjera za pravilno funkcionisanje automobila – pritisak u gumama.

Hladnoća uzrokuje skupljanje vazduha unutar gume, što dovodi do pada pritiska i utiče na prijanjanje, trošenje guma i potrošnju goriva, koja može porasti između pet i deset odsto.

Što je temperatura niža, to je gubitak pritiska veći – na svakih pet stepeni koliko se spusti temperatura, gume mogu izgubiti oko 0,07 bara.

rucna pixabay

Auto-moto

Da li klasična ručna kočnica izumire? Manje od 10 % novih automobila je koristi

Stručnjaci savjetuju da se pritisak u gumama provjerava najmanje jednom mjesečno, a tokom najhladnijih mjeseci i na svake dvije sedmice, naročito poslije veoma hladnih noći ili prije dužih putovanja, piše Auto klub.

Provjeru je potrebno obaviti kada su gume hladne, odnosno kada je automobil stajao najmanje dva sata ili prešao manje od tri kilometra.

Proizvođači automobila preporučuju tačan pritisak za svako vozilo, a te informacije najčešće se nalaze na okviru vrata, u priručniku vozila, na pretincu za rukavice, viziru suvozača ili na poklopcu rezervoara.

Tokom zime, da bi se nadoknadio gubitak pritiska izazvan hladnoćom, često se dodaje oko 0,2 bara, ali to treba raditi pažljivo.

Previsok pritisak takođe može biti opasan: gume se nepravilno troše, oštećuje se njihova konstrukcija, a kontakt sa putem je manji, pa se udarci i neravnine snažnije prenose na vozilo.

Ауто

Auto-moto

Ovo su najprodavaniji automobili

S druge strane, prenizak pritisak ozbiljno ugrožava bezbjednost.

Vožnja sa gumama čiji je pritisak ispod preporučenog može oštetiti unutrašnju strukturu gume, ubrzati trošenje, smanjiti kontrolu nad vozilom, produžiti zaustavni put i umanjiti prijanjanje u krivinama.

Takođe se povećava rizik od bušenja, jer su gume sa niskim pritiskom osjetljivije na predmete na putu, ivičnjake i neravnine.

Zbog svega toga, redovno provjeravanje i održavanje pravilnog pritiska u gumama tokom zime jedna je od najbržih i najvažnijih mjera za bezbjednu vožnju i optimalnu potrošnju goriva, prenosi Danas.rs.

